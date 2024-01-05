Не делайте так никогда: самые большие ошибки сразу после секса

Момент после секса особенный, ведь все еще сохраняется эмоциональная близость между парой. Однако некоторые слова или поступки могут все испортить.

Тренер по интимной близости Холли Робинсон отметила, что после секса люди более уязвимы и могут воспринимать некоторые высказывания как критику. Поэтому эксперт дала несколько советов, как все не испортить.

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Передача энергии, созданная во время секса, продолжается и после того, как секс закончился,

– сказала Робинсон и подчеркнула, что одно неправильное движение может испортить весь эротический опыт для партнера.

Табу после секса

Никакого негатива. Момент после секса – время, чтобы поделиться тем, что вам в нем понравилось. Если что-то было не так, или вы хотели по-другому сделать, скажите об этом партнеру чуть позже. Не стоит разрушать трепетный момент выяснением отношений.

Забудьте о "грязных словах". Во время страстного секса ваш любимый человек может наслаждаться "грязными словами", которыми вы его будете называть. Однако как только все закончится, вы должны немедленно прекратить называть человека непристойными словами. Это может его оскорбить.

Не берите сразу телефон. Как только половой акт завершится, вы можете захотеть потянуться к телефону. Однако не стоит этого делать. Взяв телефон в руки, вы полностью потеряете связь с партнером. Лучше полежать какое-то время вдвоем и позже можно будет потянуться к телефону.

Не вспоминайте бывших. По словам Робинсон, такая проблема распространена среди ее клиентов.

Хотя я за открытость в отношениях, но делиться вашим прошлым опытом сразу после секса – не время для этого. Это, возможно, заставит вашего партнера спросить, почему это было первой вашей мыслю сразу после совместного секса,

– объяснила эксперт.

Заметьте Осторожно: это слово может разрушить даже самые крепкие отношения

Не говорите о делах. Время после секса должно быть спокойным и расслабленным. Если вы сразу начнете говорить о делах и планах, то все испортите и потеряете момент близости с любимым человеком.

Не вставайте с постели сразу. Да, после секса обязательно нужно сходить в душ. Однако после того, как вы оба кончите, подождите еще 5 минут. Останьтесь в объятиях с партнером на это время, чтобы сделать общее впечатление от этого секса еще приятнее. Робинсон объяснила, что во время объятий выделяется гормон счастья – окситоцин.

Не огорчайтесь. Если после секса вы уже полежали несколько минут вместе, но хотите и дальше проводить время в постели, а ваш партнер наоборот – заниматься какими-то делами, то не стоит расстраиваться. Каждый может по-разному чувствовать себя после оргазма – кто-то хочет расслабленно лежать, или спать, а кто-то наоборот получает заряд энергии и стремится заняться йогой перед сном. Не следует обижаться, если ваши ожидания не совпадают с реальными желаниями партнера.