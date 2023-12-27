Рождественские подарки от семьи жениха привели женщину в отчаяние: что такого ей подарили

Первое совместное Рождество с семьей жениха переросло в настоящий стресс для женщины. Когда она увидела рождественские подарки от будущих родственников, она почувствовала себя униженной и обиженной.

Каждый год молодожены праздновали Рождество с семьей женщины. Однако в этот раз они решили поехать к родителям мужчины.

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Ужасная семейная традиция

Женщина подготовила довольно дорогой подарок для своего возлюбленного, связанный с его хобби. Также она купила подарки для его родителей на основе тех вещей, о которых они когда-то говорили. Для других членов семьи партнера невеста подготовила коробки конфет, ведь не была с ними хорошо знакома.

Невеста не ожидала дорогого или масштабного рождественского подарка от будущих родственников. Однако то, что женщина увидела, глубоко ранило ее.

Под елкой стояло 18 подарков для невесты. Женщина обрадовалась, но когда открыла первый, то увидела, что в нем лежал уголь. Все начали смеяться, и она тоже, ведь подумала, что это просто шутка и остальные подарки будут другими. Однако угли лежали во всех 18 подарках.

Я начала расстраиваться, так что заплакала и набросился на жениха. Но он спокойно объяснил, что это давняя традиция в его семье – они дарят уголь новичкам, впервые празднующим Рождество с ними,

– рассказала женщина.

По словам жениха, так проще, поскольку родственникам, плохо знающим нового человека, не придется переживать, ища подарок. Это, мол, весело и для человека, получающего уголь вместо подарков.

Женщине было настолько обидно, что она моментально пожалела о решении праздновать Рождество с родственниками жениха. Она откровенно сказала о своих чувствах любимому, а после этого ушла. Теперь жених и его родственники названивают женщине и говорят, что она устыдила его перед родственниками и поставила всех в неудобное положение.

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