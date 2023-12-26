Лиз рассказала, что вскоре после свадьбы они с мужем переехали. Собственного дома у них еще не было, поэтому некоторые вещи она оставила в доме матери. В частности, говорится о свадебном платье.

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Впоследствии Лиз стала мамой. Они с мужем приобрели жилье, но времени уехать за вещами так и не было.

Мама попросила платье для своей подруги

Подруга мамы Лиз готовилась к свадьбе. Она решила померить свадебное платье Лиз и была очень довольна своим видом. Тогда мама начала просить у Лиз одолжить платье на один день.

Лиз отказалась. Она заявила, что это платье – особое, и делиться им с кем-то – недопустимо.

Мама попыталась убедить дочь. В частности, отметив, что платье (хотя и свадебное) – это просто вещь. И вместо того, чтобы оставить ее пылиться в шкафу, гораздо лучше дать наряду вторую жизнь. Мама даже обещала, что после свадьбы подруги сама отнесет платье в химчистку.

Однако Лиз наотрез отказалась. Теперь они с мамой не разговаривают.

Когда Лиз поделилась историей в сети, она получила множество комментариев поддержки. Люди соглашаются, что свадебное платье – не та вещь, которую хочется одолжить кому-то чужому. Многие невесты рассказали, что и сами берегут свой свадебный наряд и не позволят другим людям даже прикоснуться к нему.

"Каждый должен иметь свою свадебную сказку и свой свадебный наряд", – пишут пользователи сети.