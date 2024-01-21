Спустя полвека после свадьбы женщина случайно нашла свой свадебный торт в морозилке

Некоторые пары хранят кусочек своего свадебного торта в течение месяцев или даже лет. Однако Рошель Марр побила все рекорды: ее десерт с самого счастливого дня пролежал в морозильной камере более полувека.

Ненастье заставило Рошель и его сына Тревиса остаться дома. Чтобы не терять время, они решили очистить старую морозильную камеру. Рошель еще не подозревала, какой сюрприз ее ждет.

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Торт – "привет" с 1968

Перебирая продукты, Тревис наткнулся на кусок торта, который на протяжении лет "путешествовал" по разным морозильным камерам. На этот раз мужчина решил подробнее рассмотреть сверток. Можно себе представить, какой шок испытал Тревис, когда увидел надпись "не открывать до 2018 года".

Рошель вспомнила, что это кусок ее свадебного торта, испеченного еще в далеком 1968 году. Во время праздника женщина решила соблюсти милую традицию и сохранить кусок праздничного десерта. Очень часто свадебный торт берегут для первой годовщины или крестин первенца.

Однако юная и влюбленная Рошель решила пойти еще дальше и сохранить кусок торта к 50-летию свадьбы. Она не учла, что в конце концов забудет о сюрпризе из прошлого. Звездное время торта настало спустя 55 лет после того, как Рошель и ее муж Брайан обменялись клятвами у алтаря.

К сожалению, Брайан не сможет отведать торт. Мужчина уже умер. Однако Рошель и ее родные серьезно настроены попробовать торт 55-летней выдержки. Хотя специалисты советуют этого не делать.