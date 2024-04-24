Пилот сделал предложение бортпроводнице во время рейса в Краков: самое романтичное видео

Авиакомпания LOT Polish Airlines поделилась в сети очень романтическим видео. Во время рейса в Краков пилот Конрад Ханк сделал предложение любимой – бортпроводнице Пауле.

Судьбоносный рейс из Варшавы в Краков происходил 21 апреля. Стоит заметить, что именно в этом романтическом городе драконов и королей Конрад и Паула впервые встретились.

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Конрад растрогал своей речью всех пассажиров

Во время рейса Конрад вдруг сообщил, что на борту находится очень особенный человек, который еще ничего не подозревает. При этом пилот выглядел очень счастливым. Он признался, что 1,5 года назад познакомился на работе с самым замечательным в мире человеком. Она изменила его жизнь.

Ты – моя самая большая сбывшаяся мечта. Вот почему я должен попросить тебя об одолжении, дорогая. Ты выйдешь за меня замуж?

– спросил Конрад.

Пилот сделал предложение бортпроводнице во время рейса: смотрите милое видео

Паула ответила да и заметила, что от растерянности даже забыла, на какую руку любимый должен одеть ей кольцо.

Милый момент сняли на видео и опубликовали в сети. Жениху и невесте оставили очень теплые комментарии и слова поздравления. Люди заметили, что во время этого рейса атмосфера была очень романтичной. О таких моментах и пишут современные сказки.