24 Канал подготовил три лучших картины, которые создадут теплую атмосферу для осеннего вечера. Наслаждайтесь просмотром!

К слову Обольстительная и сильная: подборка лучших образов Беллы Хадид

"Выбери любовь"

Кэми работает в качестве звукорежиссера для создания рекламных джинглов. Она встречается с надежным парнем по имени Пол и часто проводит вечера в кругу друзей. Однако, несмотря на это, Кэми чувствует, что ей не очень нравится ее работа, и в ее отношениях с Полом что-то отсутствует.

Случайно, Кэми снова встречает свою давнюю любовь, Джека. Он приглашает ее на обед и представляет знакомым с рок-звездой по имени Рекс. Теперь девушка стоит перед важным выбором и не может определиться, кого из двух парней выбрать.

"Выбери любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Выйду за тебя"

Фильм "Выйду за тебя" - экранизация одноименного графического романа от Бобби Кросби. Главные роли в этой ленте исполнили Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. История рассказывает о позу, которая, во время собственного свадебного выступления, узнает об измене своего жениха со своей помощницей. В результате этого непредвиденного оборота событий, она принимает спонтанное решение выйти замуж за первого попавшего ей на дороге незнакомца, и этим незнакомцем оказывается обычный учитель математики.

"Выйду за тебя": смотрите трейлер

"До встречи с тобой"

Экранизация книги Джоджо Мойес рассказывает о жизни Лу Кларк, которая всегда улыбается и всегда позитивна. После поиска работы она получает предложение работать сиделкой за Виллом Трейнором, мужчиной, который из-за трагической аварии стал парализованным и потерявшим желание жить. Несмотря на свою невежественность по уходу, Лу решает взять на себя эту ответственность. По ходу дела, она становится для Вилла очень важной, гораздо большей, чем любой другой работник. Их отношения начинают развиваться, и они влюбляются друг в друга. Однако Лу не осознает, какие последствия может иметь эта любовь для нее.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер онлайн