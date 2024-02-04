Сказка против реальности: какой была настоящая история любви Роксоланы и султана Сулеймана

Украинка Роксолана и султан Османской империи Сулейман Великолепный жили сотни лет назад. Однако история их любви продолжает волновать и завораживать и сейчас. Что об их отношениях – правда, что – вымысел, а что – тайна, читайте в материале.

Если бы сайт 24 Канала уже существовал в XVI веке, мы, без сомнения, писали бы новости об этой паре – одной из самых ярких в своей эпохе и вообще истории человечества. Но теперь можем только вспомнить, что известно об их любви.

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Любовь сквозь годы и века

Начало XVI века. Юная украинка попадает в плен. Очевидно, она – растеряна и напугана. Сначала девушку везут в Крым, а потом продают на невольничьем рынке. Существуют разные версии, где это произошло. Чаще всего называют города Kefe (современная Феодосия) и Kezlev (современная Евпатория). Так начинается путь будущей "первой леди" Османской империи. История знает ее как Роксолану.

Историки спорят, как на самом деле звали Роксолану из Рогатина. Самая распространенная версия – Анастасия Лисовская.

Очевидно, она родилась в Рогатине (Ивано-Франковской области (хотя существуют и версии относительно других регионов Украины). Вероятно, в семье местного священника. О матери сведений не сохранилось. Какой была жизнь Роксоланы до неволи, фактически неизвестно.

Загадкой остается и то, как она попала в гарем Сулеймана – десятого султана Османской империи. Самая распространенная версия – ее купили в качестве подарка Сулейману. В то же время некоторые историки считают, что сначала Роксолана попала во дворец как служанка.

К сожалению, султан Сулейман не вел дневников. История потеряла то, как он впервые увидел Роксолану. Однако факт остается: это должна было быть, если не любовь с первого взгляда, то хотя бы влюбленность. Потому что Сулейман, в гареме которого жили более сотни женщин, снова и снова хотел, чтобы к нему приходила именно Роксолана.

Путь к "первой леди" Османской империи

В то время мир переживал эпоху туркофильства. Поэтому жизнь султана Сулеймана и его возлюбленной Роксоланы интересовала Европу. Они были настоящими селебритис для многих народов. Благодаря этому до нас дошли хотя бы минимальные воспоминания, какой была эта пара.

Впервые избранницу правителя назвали "Роксоланой" итальянские купцы. Сам Сулейман называл свою возлюбленную Хюррем (радостная).

Иностранные послы писали, что Сулейман очень сильно любит Роксолану. А она – хорошо знает и понимает его.

Также дипломаты отмечали, что Роксолана имела острый ум. Она постоянно занималась саморазвитием и имела достаточную базу знаний, чтобы давать Сулейману советы во многих сферах.

Благотворительность, искусство, политика. День за днем и шаг за шагом Роксолана становилась самой влиятельной женщиной Османской империи. Она разумно использовала шанс, который получила от жизни.

Когда Сулейман по делам уезжает из Стамбула, он писал любимой письма. Роксолана отвечала ему стихами. К счастью, несколько писем сохранилось до наших дней. Хотя расшифровать их довольно сложно, можно понять, насколько уважительно и нежно влюбленные относились друг к другу. Стоит заметить, что некоторые их признания звучат немного странно для нас. В частности, Роксолана пишет, что чувствует себя: "сгоревшей от огня разлуки, с печенью, превратившейся в кебаб".

В 1530 году Сулейман и Роксолана женятся. Она получает солидное приданое и титул хасеки султан. К счастью, послы не перестают писать о паре. Так мы узнаем, что Сулейман (по крайней мере, по мнению современников) был верен Роксолане и перестал приглашать в свои покои наложниц.

История помнит их как султана и хасеки султан. Кинематограф и литература романтизируют их историю. В то же время главное понимать, что они были живыми людьми: со своей любовью, страстями, мечтами, гневом, минутами счастья и мгновениями разочарования. Они любовались Босфором, ели турецкие лакомства, смеялись вместе.

Очевидно, Роксолана не была первой любовью Сулеймана. Но стала последней.

Роксолана ушла из жизни первой. Сулейман до последнего дня не мог смириться с потерей любимой.