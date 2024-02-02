Андрей и Светлана познакомились еще в школе. Первое впечатление будущей возлюбленной – парень с магнитолой в потертых джинсах. Светлана признается, что он сразу ей запомнился: отличался от всех. Картинка встречи была яркой, как кадр из фильма.

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Никаких отношений в школьные годы не было – история любви началась позже. Однако спустя годы Андрей признался, что когда Светлана приезжала во Львов, он приходил на вокзал, чтобы увидеть, как она выходит из электрички.

Из армии Андрей писал Светлане письма. Она – отвечала.

Будущие влюбленные перешли на этап дружеских отношений, однако продолжали жить своей жизнью и своими романами.

Завершив обучение, Светлана должна была ехать по распределению в Казахстан. Однако девушка заявила, что готова на все, даже фиктивно выйти замуж, чтобы остаться в Украине. Между тем Андрей тоже вернулся во Львов, чтобы учиться в медуниверситете. Наконец все пути и звезды сходятся: Светлана и Андрей начинают отношения.



Андрей и Светлана / Фото из сети

"Если ты не приедешь жениться, мы – расходимся"

В определенный момент Светлана взяла инициативу в свои руки. Она поставила Андрея перед фактом: "если завтра в 12:00 ты не приедешь жениться, мы – расходимся".

На следующий день в 11:55 Андрей уже стоял под дверью. Когда любимая открыла, он сказал: "я – готов". Влюбленные пришли жениться. Однако в ЗАГСе сказали, что нужны свидетели. К счастью, Андрей нашел выход: он выглянул в окно и увидел своего знакомого.

Обручальных колец не было. Роскошного праздника – тоже. Но Андрей и Светлана сели в уже легендарную "Победу" (руину за 200 долларов) и поехали в Берлин.

Влюбленные открывали мир друг для друга. Они все время путешествовали. Спонтанные решения были лучшими. Особой датой для путешествий был День рождения Светланы – 26 марта.

"Самый мудрый человек в моей жизни – спит слева от меня"

Андрей рассказывал, что семья для него – на первом месте. А Светлана – давно намного больше, чем друг и любимая.

Самый мудрый человек в моей жизни спит слева от меня. Это моя жена,

– признавался он.

Андрей замечал, что старается никогда не давать жене поводов для ревности. Он подчеркивал: они с женой любят друг друга. Им всегда интересно вместе. "Этого не расскажешь, это надо прожить", – делился Андрей.

Потому что, в конце концов, "не думай о завтра – это за тысячу лет, а я всегда рядом, и что такое счастье не знают миллионы, а мы его создаем".