"Мой любимый – зависим от другой женщины": ее личность шокирует больше всего

Джилл рассказала в сети, что уже два года находится в счастливых отношениях с парнем по имени Бен. Он – заботливый, интересный и ориентирован на создание семьи. В то же время есть одно но.

Бен буквально зависим от другой женщины. Джилл, терпение которой уже лопнуло, рассказала свою историю на сайте Reddit.

Обратите внимание Невеста запретила своей 5-летней сестре приходить на свадьбу, потому что та влюбилась в жениха

Как зависимость Бена разрушает отношения

Джилл заметила, что эта таинственная другая женщина – на самом деле младшая сестра Бена. Это делает ситуацию легче и сложнее одновременно.

Однако в последнее время его младшая сестра все чаще фигурирует в наших повседневных разговорах, и это начинает меня беспокоить,

– подчеркнула Джилл.



Загадочная сестра портит все / Unsplash

Как это проявляется:

Когда Джилл и Бен обсуждали фильм, он сказал, что всегда делает это со своей младшей сестрой, потому что она – очень тонко чувствует.

Когда Джилл хотела сменить работу, Бен рассказывал, как прекрасно его сестра справилась с этим вызовом.

Когда Джилл что-то делает, Бен постоянно комментирует: "сестре это понравилось бы", "сестра бы это осудила", "сестра не любит такого на ужин".

Джилл больше не выдерживает. Ей начинает казаться, что в этих отношениях их – уже трое.