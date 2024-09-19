Родители заплатили за свадьбу дочери, чтобы сын на ней сделал предложение девушке

Родители предложили дочери оплатить 90% стоимости ее свадьбы, но взамен пригласить тех гостей, которых пожелают. Невеста была счастлива, что отец и мать так заботятся о ее празднике и занимаются организацией. Она не знала, что настоящая причина старания родителей – не она, а ее брат. Они устраивали идеальное место для помолвки сына.

Родители всегда больше любили сына, чем дочь

Этой историей анонимно на Reddit поделилась лучшая подруга невесты, с которой она дружит еще с детства. Девушка рассказала, что родители Сары всю жизнь отдавали предпочтение ее старшему на 5 лет брату Дэну.

Читайте также Мужчина отменил свадьбу из-за смс, которое невеста отправила его 12-летней дочери

Поскольку Сара никогда не получала родительской любви, то стала родной для семьи лучшей подруги. Когда парень Сары сделал ей предложение, семья подруги была в восторге и искренне радовалась за невесту. Молодожены планировали скромную свадьбу с самыми близкими друзьями. Но когда мама Сары узнала о помолвке, то предложила оплатить 90% свадьбы при условии, что они с отцом пригласят своих гостей. Невеста согласилась, но не знала, что говорится о 200 людях.

Мама Сары взяла на себя планирование свадьбы, а невеста не возражала. Подруга предположила, что девушка впервые в жизни почувствовала, что родители обратили на нее внимание, поэтому была счастлива.

В день свадьбы все было прекрасно – жених и невеста имели непревзойденный вид, а церемония была масштабной и роскошной. Но вдруг подруга услышала от других девушек, что брат невесты планирует сегодня сделать предложение своей девушке.

Я была ошеломлена. Я знала, что Сара будет опустошена, если ее особый день будет омрачен таким образом. Я не хотела расстраивать Сару, поэтому пошла к ее маме, чтобы спросить, знает ли она о плане Дэна. Ее ответ меня поразил,

– рассказала подруга невесты.

Как подруга невесты спасла свадьбу

Выяснилось, что женщина все знала и держала это в секрете. Она откровенно сказала подруге дочери, что они с отцом раскошелились на свадьбу дочери лишь, чтобы сын мог на ней сделать предложение девушке.

К теме Весело и романтично: забавные фразы для свадебного обета

Я была разгневана. Они совсем не думали о Саре – все было для их "золотого ребенка" Дэна. Я сказал ей, что Сара будет разбита горем и что она должна отменить помолвку. Однако мать Сары точно не планировала отступать,

– рассказала потрясенная женщина.

Она решила, что ни за что не позволит испортить праздник лучшей подруги и направилась к девушке Дэна. Она прямо сказала, что ее парень планирует предложение, но это испортит настроение невесте, поэтому она попросила девушку уйти. К счастью, девушка оказалась умнее остального семейства – она искренне извинилась и покинула праздник.

Вечером Дэн как сумасшедший бегал по залу в поисках своей возлюбленной. Уже позже подруга узнала, что брат невесты даже готовил целое выступление и специальную песню для своей помолвки. Поэтому она была еще больше счастлива, что смогла помешать этому.