Холодная месть: ревнивая женщина вышла замуж за отца своего "экса", чтобы стать ему мачехой

После разрыва женщина решила испортить жизнь своего бойфренда. Она вышла замуж за его отца и теперь пытается сорвать свадьбу бывшего.

Бывшая вернулась в жизнь парня в роли мачехи

Семейной драмой поделилась сестра парня, который порвал отношения с неадекватной девушкой. По ее словам, бывшая девушка брата проложила себе путь обратно в их семью.

Читайте также Трагедия в день свадьбы: празднование в Бразилии завершилось гибелью невесты

Одна из ужасных бывших девушек моего брата вышла замуж за нашего отца и стала нашей мачехой. Если сказать красиво и как можно тактичнее, то она – с*ка,

– рассказала сестра.

Когда мачеха узнала, что ее бывший обручился, то решила вмешаться в его отношения. Сначала она возмутилась, почему это ей не сообщили об этой новости. Женщина обиделась, что сын ее мужа рассказал об этом всем, кроме нее. После того, она начала оскорблять новую избранницу своего бывшего.

Мачеха говорила, что невеста ее "экса" не такая красивая и коммуникабельная, как она.

"Также она звонила его новой невесте, расспрашивала ее, чтобы убедиться, подходит ли она ему, называя себя мачехой", – рассказала сестра.

Мачеха оделась на праздник как невеста

Но дальше было еще хуже. Мачеха сказала, что хочет участвовать в планировании вечеринки по случаю помолвки и даже желает произнести там речь. Такими прихотями женщина поставила молодоженов в неудобное положение. Все надеялись, что она не придет на вечеринку, но мачеха появилась там в длинном белом платье.

Мы рекомендуем Виктории Бекхэм – 50 лет: история любви женщины, которая покорила сердце самого желанного футболиста

Жених был так зол, что сказал гостям не разговаривать с ней и даже подкупил официантов, чтобы они испортили вечер для мачехи. Семейные фото пришлось делать, когда мачеха пошла в уборную, поскольку никто не хотел, чтобы она попала в кадр. Официанты дважды пролили на женщину напитки и не предлагали ей еду. Кроме того, произнести речь женщине не удалось, потому что микрофон "вдруг" прекратил работать. Так что в этот вечер все хорошо провели время, кроме нее.

Пользователи сети были поражены этой историей и задавали только один вопрос: почему сын до сих пор продолжает общаться с отцом?