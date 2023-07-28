10 причин заняться сексом сегодня вечером

Польза секса для здоровья выходит далеко за пределы удовольствия от оргазма. Он улучшает сон, уменьшает АД, а также поднимает настроение.

На самом деле, когда у вас здоровые отношения, секс является одной из лучших вещей, которые вы можете сделать для себя и партнера. Ниже читайте о 10 причинах почему.

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Снимает стресс

Секс наполняет ваш мозг всеми видами химических веществ, способствующих хорошему самочувствию, одновременно снижая уровень гормона стресса кортизола. Во время полового акта выделяется дофамин, который влияет на центры удовлетворения мозга, эндорфины, которые могут уменьшить боль и стресс, а также окситоцин, также известный как гормон объятий и способствующий ощущению счастья.

Поднимает настроение

Исследование из 30 тысяч американских мужчин и женщин в период с 1989 по 2012 год показало, что секс по крайней мере раз в неделю в отношениях достаточно, чтобы сделать людей счастливыми и помочь избежать депрессии. Мужчины и женщины, занимающиеся сексом, больше довольны своим психическим здоровьем.

Улучшает сон

Пролактин, расслабляющий гормон также выделяется после оргазма. Сочетание пролактина и других гормонов является причиной того, почему большинство людей лучше спят после секса.

Исследование показывают, что уровень пролактина как у мужчин, так и у женщин после полового акта с партнером может быть "на 400% выше, чем после мастурбации".

Секс улучшает сон / Women's Health

Повышает ваш иммунитет

Регулярная половая жизнь тоже может помочь вам бороться с болезнью. Исследователи из Университета Уилкса в Пенсильвании спросили у студентов американских колледжей, как часто они занимаются сексом еженедельно, а затем сравнили уровень иммуноглобулина А, который функционирует как первая линия защиты организма, в их слюне.

Студенты, занимавшиеся сексом один или два раза в неделю, имели самый высокий уровень иммуноглобулина А: на 30% выше, чем те, кто не занимался сексом, а также занимавшиеся сексом три или более раз в неделю. Кроме того, у студентов, находившихся в длительных удовлетворительных отношениях, был высокий уровень антител.

Снижает риск рака простаты

Хорошие новости для мужчин: частое семяизвержение связано с меньшим риском рака простаты. Исследование 2004 года, опубликованное в British Medical Journal, изучало половую жизнь более 50 тысяч американских мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Мужчины, которые сообщали о 21 или более эякуляциях в месяц, имели меньше шансов заболеть раком простаты, чем мужчины, которые эякулировали четыре-семь раз в месяц. Дальнейшее исследование, опубликованное в 2016 году, показало те же результаты.

Улучшает здоровье сердца

Согласно исследованию Научно-исследовательского института Новой Англии, мужчины, занимающиеся любовью по крайней мере два раза в неделю, имеют на 45% меньше шансов иметь сердечные заболевания, чем мужчины, занимающиеся сексом только раз в месяц или реже.

Также женщины, которые заявляли, что занимаются частым, очень довольным сексом, имели меньший риск гипертонии. "Сексуальное удовольствие женщины зависит не от количества оргазмов, – сказал Берман. Это зависит от того, насколько близко она испытывает человека, с которым занимается сексом, через поцелуи и объятия, а уже потом оргазмы. Это ключ к ее эмоциональному и физическому счастью, которое приносит пользу ее здоровью, ее сердцу и всему прочему".

Секс поднимает настроение / Centro Ararat

Усиливает интимность

Хотите больше нежности в своей жизни? Больше занимайтесь сексом со своим партнером.

Это улучшает познание

Британские исследователи обнаружили, что сексуально активные мужчины в возрасте от 50 до 89 лет имеют улучшенные когнитивные функции, которые измеряют последовательностью чисел и запоминанием слов даже после поправки на качество жизни, одиночество, депрессию и физическую активность. Дамы имели такую же пользу от секса для памяти, но не для последовательности чисел.

И мужчины, и женщины, более сексуально активные, показали лучшие результаты в тестах, чем те, кто занимался меньше сексом. Половой акт по крайней мере раз в неделю является значительным прогностическим фактором улучшения когнитивных функций, особенно свободной речи.

Уменьшает боль

Исследования показали, что сексуальная активность может уменьшить менструальные боли хроническая боль в спине и ногах, даже мигрень. Опрос 1000 немцев, страдающих головной болью в 2013 году, показал, что 30% пациентов с кластерной головной болью и 60% лиц с мигренью сообщили о частичном или полном облегчении боли, если они занимались сексом.

Исследователь оргазма Барри Комиссарук из Университета Рутгерса сказал, что "сенсорный сигнал, созданный влагалищной стимуляцией, создает мощный обезболивающий эффект" и, по его словам, не мешает тактильной чувствительности.

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Делает вас физически здоровыми

Может ли секс быть вместо физических упражнений? Да, если ты молод и здоров, и тратишь на это хотя бы 30 минут.

Исследование 20 молодых здоровых пар показало, что они сжигали в среднем 85 калорий за каждую получасовую интригу в постели. Мужчины сжигали больше, чем женщины, около 100 калорий против 69.

Но если еще веселее? Кроме того, эксперты указывают на другие преимущества от секса: растяжение мышц и сухожилий, изгиб суставов и ускорение дыхания, частоты сердечных сокращений и артериального давления, которые у здорового мужчины или женщины могут зарядить организм энергией.

Секс укрепляет ваш иммунитет / Vozpópuli