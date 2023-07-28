10 причин зайнятися сексом сьогодні ввечері

Користь сексу для здоров'я виходить далеко за межі задоволення від оргазму. Він покращує сон, зменшує артеріальний тиск, а також підіймає настрій.

Насправді коли у вас здорові стосунки, секс є однією з найкращих речей, які ви можете зробити для себе та партнера. Нижче читайте про 10 причин чому.

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10 причин, чому варто зайнятися сексом сьогодні

Знімає стрес

Секс наповнює ваш мозок усіма видами хімічних речовин, що сприяють гарному самопочуттю, одночасно знижуючи рівень гормону стресу кортизолу. Під час статевого акту виділяється дофамін, який впливає на центри задоволення мозку, ендорфіни, які можуть зменшити біль і стрес, а також окситоцин, також відомий як гормон обіймів і який сприяє відчуттю щастя.

Підіймає настрій

Дослідження з 30 тисяч американських чоловіків і жінок у період з 1989 по 2012 рік показало, що секс принаймні раз на тиждень у стосунках достатньо, щоб зробити людей щасливими й допомогти уникнути депресії. Чоловіки та жінки, які займаються сексом, більше задоволені своїм психічним здоров'ям.

Покращує сон

Пролактин, гормон, який розслабляє, також виділяється після оргазму. Поєднання пролактину та інших гормонів є причиною того, чому більшість людей краще сплять після сексу.

Дослідження показують, що рівень пролактину як у чоловіків, так і у жінок після статевого акту з партнером може бути "на 400 % вище, ніж після мастурбації".

Секс покращує сон / Women's Health

Підвищує ваш імунітет

Регулярне статеве життя також може допомогти вам боротися з хворобою. Дослідники з Університету Вілкса в Пенсільванії запитали студентів американських коледжів, як часто вони займаються сексом щотижня, а потім порівняли рівень імуноглобуліну А, який функціонує як перша лінія захисту організму, у їхній слині.

Студенти, які займалися сексом один або два рази на тиждень, мали найвищий рівень імуноглобуліну А: на 30 % вищий, ніж ті, хто не займався сексом, а також ті, хто займався сексом три або більше разів на тиждень. Крім того, у студентів, які перебували в довготривалих задовільних стосунках, був найвищий рівень антитіл.

Знижує ризик раку простати

Хороші новини для чоловіків: часте сім'явипорскування пов'язане з меншим ризиком раку простати. Дослідження 2004 року, опубліковане в British Medical Journal, вивчало статеве життя понад 50 тисяч американських чоловіків у віці від 40 до 75 років. Чоловіки, які повідомляли про 21 або більше еякуляцій на місяць, мали менше шансів захворіти на рак простати, ніж чоловіки, які еякулювали чотири-сім разів на місяць. Подальше дослідження, опубліковане у 2016 році, показало ті ж результати.

Покращує здоров'я серця

Згідно з дослідженням Науково-дослідного інституту Нової Англії, чоловіки, які займаються коханням принаймні два рази на тиждень, мають на 45 % менше шансів мати серцеві захворювання, ніж чоловіки, які займаються сексом лише раз на місяць або рідше.

Також жінки, які заявляли, що займаються частим, надзвичайно задоволеним сексом, мали менший ризик гіпертонії. "Сексуальне задоволення жінки залежить не від кількості оргазмів, – сказав Берман. Це залежить від того, наскільки близько вона відчуває людину, з якою займається сексом, через поцілунки та обійми, а вже потім оргазми. Це ключ до її емоційного та фізичного щастя, яке приносить користь її здоров'ю, її серцю та всьому іншому".

Секс підіймає настрій / Centro Ararat

Посилює інтимність

Хочете більше ніжності у своєму житті? Більше займайтеся сексом зі своїм партнером.

Це покращує пізнання

Британські дослідники виявили, що сексуально активні чоловіки у віці від 50 до 89 років мають покращені когнітивні функції, які вимірюють послідовністю чисел і запам’ятовуванням слів, навіть після поправки на якість життя, самотність, депресію та фізичну активність. Жінки мали таку ж користь від сексу для пам’яті, але не для послідовності чисел.

І чоловіки, і жінки, які були більш сексуально активними, показали кращі результати в тестах, ніж ті, хто займався менше сексом. Статевий акт принаймні раз на тиждень є значним прогностичним фактором покращення когнітивних функцій, особливо вільного мовлення.

Зменшує біль

Дослідження показали, що сексуальна активність може зменшити менструальні болі, хронічний біль у спині та ногах, навіть мігрень. Опитування 1000 німців, які страждають на головний біль у 2013 році, показало, що 30 % пацієнтів із кластерним головним болем і 60 % осіб із мігренню повідомили про часткове або повне полегшення болю, якщо вони займалися сексом.

Дослідник оргазму Баррі Комісарук з Університету Рутгерса сказав, що "сенсорний сигнал, створений вагінальною стимуляцією, створює потужний знеболювальний ефект" і, за його словами, не заважає тактильній чутливості.

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Робить вас фізично здоровими

Чи може секс бути замість фізичних вправ? Так, якщо ти молодий і здоровий, і витрачаєш на це хоча б 30 хвилин.

Дослідження 20 молодих здорових пар показало, що вони спалювали в середньому 85 калорій за кожну півгодинну інтригу в ліжку. Чоловіки спалювали більше, ніж жінки, приблизно 100 калорій проти 69.

Але якщо ще веселіше? Крім того, експерти вказують на інші переваги від сексу: розтягнення м’язів і сухожиль, згинання суглобів і прискорення дихання, частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, які у здорового чоловіка чи жінки можуть зарядити організм енергією.

Секс зміцнює ваш імунітет / Vozpópuli