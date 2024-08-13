Как сохранить отношения на расстоянии: девушка дала "крышевозвратные" советы

Пользователи сети отмечают, что от отношений на расстоянии иногда "срывает крышу". Девушка, которая побывала в таких, дала советы, как ее "вернуть".

Ами находится в браке семь лет. Из них 6 – они с мужем провели на расстоянии друг от друга. Ами признается, что этот опыт во многом – к лучшему. По крайней мере, это научило пару особенно ценить мгновения вместе.

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Это было сложно, но мы постарались, чтобы это сработало по финансовым причинам. Хотя теперь мы знаем, что это не для нас в долгосрочной перспективе, этот опыт научил нас многому,

– рассказала Ами.



Сохранить отношения на расстоянии – реально / Unsplash

Как паре пережить отношения на расстоянии

Первое и главное правило – интересоваться потребностями любимого человека. Ами заметила, что сначала ее муж ставил своим приоритетом работу, а не отношения. Однако работа над тем, чтобы оставаться вместе счастливыми, принесла свои результаты.

Кроме того, must have – знать свои потребности. О них нужно максимально честно и откровенно говорить с партнером или партнершей.

Также нужно всегда быть готовыми к компромиссу. Потому что отношения – для счастья двух, а не борьба, кто кого победит.