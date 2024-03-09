5 полезных книг о том, как строить отношения и сжигать мосты

Здоровые отношения с самыми близкими людьми во многом определяют то, счастливы ли мы в жизни. Однако построить здоровые отношения – не так просто. В этой подборке советуем книги, которые точно вам пригодятся.

Love24 и книжная платформа Yakaboo создали подборку книг, которые должен прочитать каждый, кто хочет построить крепкие отношения и не потерять в них собственные желания.

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"Люби без иллюзий", Анна Топилина

Времена меняются, а иллюзии о любви у современных женщин и девушек все никак не дают им строить здоровые и счастливые отношения. Анна Топилина, украинский блогер и сексолог размышляет над собственным опытом, пытаясь разобраться, что из "народной мудрости" и "традиций" может пригодиться для построения здоровых отношений в XXI веке.

Полезнее умения красиво махать ресницами есть мастерство вовремя уйти, умение быть собой, навык уважать собственные границы. Овладеете ими – и сможете жить в паре "долго и счастливо".



"Люби без иллюзий" / Обложка с сайта Yakaboo

"Пять языков любви в супружестве", Гэри Чепмен

Гэри Чепмен, автор бестселлера "Пять языков любви" конкретизирует в этой книге насколько важно понимать все пять способов выражать и получать любовь в супружеских отношениях. Согласно его теории люди выражают чувство симпатии через различные действия:

физические прикосновения,

приятные слова,

подарки,

поступки служения,

качественное время вместе.

Часто случается так, что люди в паре не понимают друг друга: она хочет не объятий в знак любви, а помощи в уборке, а ему не надо никакой помощи, но очень ценные слова поддержки. Книга поможет избежать недоразумений и научиться находить общий язык любви.



"Пять языков любви в супружестве" / Обложка с сайта Yakaboo

"Преодолеваем созависимость", Мелоди Битти

Созависимость – это когда ваша самооценка зависит от других людей, и вы готовы стать мамой и "суперменом" для всего мира. Спасти всех и наконец быть достойным собственного принятия и чьего-то одобрения. От этой психической патологии страдают миллионы людей, и она проявляется в токсичных отношениях: супружеских, с родителями, коллегами, друзьями.

Заметьте Ты солнце и луна в жизни, – Мила Йовович растрогала сеть нежным признанием мужу

Хватит жить чужой жизнью и пытаться спасти всех ценой своего благополучия, размывая личные границы. Книга поможет определить ваши координаты в причудливом мире созависимости и найти выход из этого лабиринта.



"Преодолеваем созависимость" / Обложка с сайта Yakaboo

"Освободись от эмоционального насилия", Беверли Энгел

Выход из токсичных отношений начинается с отказа быть жертвой. Однако освободиться от эмоционального насилия бывает непросто, ведь в таких отношениях обычно много манипуляций, газлайтинга, созависимости.

В своей книге психотерапевт Беверли Энгел "выводит из темноты" наиболее разрушительные техники, которыми пользуются абьюзеры, чтобы сломать нас. Она дает действенные инструменты для освобождения и возвращения себе контроля и радости жизни. Пристыжены, с разбитой самооценкой, мы должны начать с сопереживания самим себе. Это поможет заживить душевные раны и сделать следующие шаги к преодолению эмоционального насилия.



"Освободись от эмоционального насилия" / Обложка с сайта Yakaboo

"Расстанься без страха", Bad Mama

Вы долго слушались советов "работать над отношениями", а может даже посещали курсы пробуждения женской энергии, но брак все равно трещит по швам? Как решиться на развод и разойтись без драмы?

Автор на примере собственного опыта рассказывает, что если тебя не устраивает твоя жизнь, то развод – это нормально.

Bad Mama, известная блогер, которая смело и откровенно пишет о любви, отношениях в паре, материнстве и связанных с ними стереотипах, написала книгу, которая поможет перевернуть страницу вашей жизни с наименьшими потерями для чувств и кошелька.



"Расстанься без страха" / Обложка с сайта Yakaboo