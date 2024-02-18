Секс при заболеваниях сердца: что необходимо знать о процессе и последствиях

Сотням тысяч людей ежегодно диагностируют заболевания сердца. К счастью, большинство пациентов могут продолжать жить интимной жизнью.

В то же время когда диагностируют заболевания сердца, необходимо прежде всего обсудить все риски с врачом. Главное здесь – не делать самостоятельных выводов и не искать решений или альтернатив в гугле. Это – только навредит.

Обратите внимание Вся правда о сексе в старости: люди за 70 лет поделились собственным опытом

Даже если нет никаких противопоказаний для секса, нужно учитывать свое состояние во время процесса. В частности, не появляются ли такие неприятные симптомы как одышка или боль в груди. Стоит заметить, что это касается любой физической активности.

Кардиологи отмечают, что сексуальная активность – безопасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В некоторых случаях секс может даже помочь. По словам кардиологов, сексуальная активность – это форма упражнений, которые могут укрепить сердце, улучшить сон и снизить уровень стресса.

Существует ли угроза сердечного приступа во время секса

Риск сердечного приступа возрастает во время любой физической активности. Неважно, говорится о сексе или утренней тренировке в парке. В то же время статистика показывает, что сердечные приступы во время секса происходят довольно редко. К врачам стоит обратить, если интимная жизнь провоцирует такие симптомы: