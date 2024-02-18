Секс при захворюваннях серця: що необхідно знати про процес та наслідки

Сотням тисяч людей щороку діагностують захворювання серця. На щастя, більшість пацієнтів можуть продовжувати жити інтимним життям.

Водночас коли діагностують захворювання серця, необхідно насамперед обговорити всі ризики з лікарем. Головне тут – не робити самостійних висновків й не шукати рішень або альтернатив у гуглі. Це – лише нашкодить.

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Навіть якщо немає жодних протипоказань для сексу, потрібно зважати на свій стан під час процесу. Зокрема, чи не з'являються такі неприємні симптоми як-от задишка чи біль у грудях. Варто зауважити, що це стосується будь-якої фізичної активності.

Кардіологи наголошують, що сексуальна активність – безпечна для людей з серцево-судинними захворюваннями. У деяких випадках секс може навіть допомогти. За словами кардіологів, сексуальна активність – це форма вправ, які можуть укріпити серце, покращити сон та знизити рівень стресу.

Чи існує загроза серцевого нападу під час сексу

Ризик серцевого нападу зростає під час будь-якої фізичної активності. Байдуже, мовиться про секс чи ранкове тренування у парку. Водночас статистика показує, що серцеві напади під час сексу стаються доволі рідко. До лікарів варто звернути, якщо інтимне життя провокує такі симптоми: