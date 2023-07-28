Парень сделал предложение девушке на выпускном, но его раскритиковали: "Он загнал ее в угол"

Недавно выпускник университета в Великобритании публично сделал предложение девушке на вручении дипломов. Любимая сказала: "Да", но парень испытал немало критики в сети.

В видео, опубликованном на странице Ньюкаслского университета, выпускник в мантии предлагает жениться на девушке, которая вот-вот получит свой диплом. Хотя аудитория громко аплодировала и восклицала поздравления, не все назвали этот жест романтичным.

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Парень сделал предложение девушке на выпускном

"Я сделал предложение своей девушке на нашем выпускном, но меня назвали эгоистом", - поделился парень. Девушка действительно выглядела шокированной, но радостно приняла предложение парня.

Есть более чем один способ сделать ваш день в Королевском зале незабываемым,

– говорится в сообщении университета.



Парень сделал предложение девушке на выпускном / Скриншот с видео

Интересно, что Королевский зал расположен в здании Армстронга в кампусе Ньюкаслского университета, где традиционно проводятся выпускные церемонии. На момент написания статьи видео просмотрели более 4 миллионов раз.

Но хотя ролик собрал много просмотров в социальных сетях, реакция на твит не была положительной. Многие пользователи твиттера поразили то, как парень на видео решил сделать предложение. Один из них прокомментировал: "Знаете, что в этом хуже всего?", другой написал: "Это ужасно. Бедная леди. Один из лучших дней в ее жизни, украденный довольно эгоистическим придурком. Он загнал ее в угол, чтобы она согласилась", третий сказал что эгоистический, эгоцентрический нарцисс не может даже позволить ей отдохнуть, и девушке приходится делать все ради него".

Несмотря на негативные отзывы, нашлись те, у кого это предложение вызвало невероятные ощущения: "Мне кажется, это было очень мило и романтично. Это действительно особый день, который они должны запомнить", "Приветствую его с большим достижением и успехом, а также поздравляю и желаю счастья прекрасной паре!".