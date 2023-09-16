5 признаков здоровых отношений: на что следует обратить внимание

Многие пары находятся в токсичных отношениях, потому что не знают, какой партнер действительно подходит им. Быть вместе превращается в привычку, а чувства, которые якобы были между вами, оказываются иллюзией.

Семейный терапевт Энн Милфорд вместе с коллегой Дженнифер Говейн опросили сотни женщин и определили пять универсальных советов, которые помогут определить, действительно ли рядом любимый человек и ваши отношения здоровы.

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Вы пробуждаете друг в друге лучшие качества. Вместе вы можете расти внутренне, профессионально, эмоционально. Важно, что вы понимаете пользу изменений, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека.

Вместе вы можете расти внутренне, профессионально, эмоционально. Важно, что вы понимаете пользу изменений, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Вы доверяете друг другу, можете рассчитывать на помощь. В любой жизненной ситуации вы можете быть уверены в том, что рядом человек не оставит вас самих. В ваших отношениях нет ревности, критики, обвинений.

В любой жизненной ситуации вы можете быть уверены в том, что рядом человек не оставит вас самих. В ваших отношениях нет ревности, критики, обвинений. Вы любите веселиться вместе. Вам никогда не бывает грустно, постоянно находите повод для смеха. А когда кому-нибудь из вас грустно, делаете все, чтобы разрадовать.

Вам никогда не бывает грустно, постоянно находите повод для смеха. А когда кому-нибудь из вас грустно, делаете все, чтобы разрадовать. У вас общие ценности, взгляды на жизнь. В каждой паре важно физическое влечение, страсть, однако так же должна быть сильная связь на эмоциональном и духовном уровнях.

В каждой паре важно физическое влечение, страсть, однако так же должна быть сильная связь на эмоциональном и духовном уровнях. Вы заботитесь друг о друге. Если нет критики и осуждений, в отношениях господствует заботливость, сострадание и забота, то с партнером, который рядом, точно можно испытывать счастье.

Если в ваших отношениях можете рассмотреть эти критерии, то можем поздравить вас – рядом действительно ваш человек. Однако, если все по-другому, возможно, стоит отпустить и открыть свое сердце, чтобы обрести подлинное счастье и построить здоровые отношения, которые перерастут в семью.