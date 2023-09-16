5 ознак здорових стосунків: на що варто звернути увагу

Чимало пар перебувають у токсичних стосунках, бо не знають, який партнер насправді підходить їм. Бути разом перетворюється на звичку, а почуття, які нібито були між вами, виявляються ілюзією.

Сімейний терапевт Енн Мілфорд разом з колегою Дженніфер Говейн опитали сотні жінок та виокремили 5 універсальних порад, які допоможуть визначити, чи справді поруч кохана людина і ваші стосунки здорові.

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Ви пробуджуєте одне в одному найкращі якості. Разом ви можете рости внутрішньо, професійно, емоційно. Важливо, що обоє розумієте користь змін, які є невіддільною частиною життя кожної людини.

Разом ви можете рости внутрішньо, професійно, емоційно. Важливо, що обоє розумієте користь змін, які є невіддільною частиною життя кожної людини. Ви довіряєте одне одному, можете розраховувати на допомогу. У будь-якій життєвій ситуації ви можете бути впевнені в тому, що людина, яка поруч, не залишить вас самих. У ваших стосунках немає ревнощів, критики, звинувачень.

У будь-якій життєвій ситуації ви можете бути впевнені в тому, що людина, яка поруч, не залишить вас самих. У ваших стосунках немає ревнощів, критики, звинувачень. Ви любите веселитися разом. Вам ніколи не буває сумно, постійно знаходите привід для сміху. А коли комусь з вас сумно, робите все, щоб розрадити.

Вам ніколи не буває сумно, постійно знаходите привід для сміху. А коли комусь з вас сумно, робите все, щоб розрадити. У вас спільні цінності, погляди на життя. У кожній парі важливий фізичний потяг, пристрасть, однак так само має бути сильний зв'язок на емоційному та духовному рівнях.

У кожній парі важливий фізичний потяг, пристрасть, однак так само має бути сильний зв'язок на емоційному та духовному рівнях. Ви дбаєте одне про одного. Якщо немає критики та засуджень, натомість у стосунках панує дбайливість, співчуття та турбота, то з партнером, який поруч, точно можна відчувати щастя.

Якщо у ваших стосунках можете розгледіти ці критерії, то можемо вас привітати – поруч справді ваша людина. Однак, якщо все по-іншому, можливо, варто відпустити та відкрити своє серце, щоб знайти справжнє щастя та побудувати здорові стосунки, які переростуть у сім'ю.