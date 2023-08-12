Фабинг: привычка, которая может разрушить ваши отношения

Технологии стремительно ворвались в нашу жизнь. А гаджеты стали их неотъемлемой частью. Мы настолько зависимы от своего телефона, что даже в общении с партнером не перестаем скролить ленту или просматривать видео.

Прекратите! Эта привычка может разрушить ваши отношения. В этом материале мы разберемся, что такое "фабинг" и как с ним бороться.

Читайте также 70-летняя женщина пролетела через полмира, чтобы выйти замуж за школьную любовь: удивительная история

Третий лишний

Вы запланировали великолепный романтический вечер в новом месте. Вы наедине с партнером и вроде бы у вас интересный разговор. Но замечаете как время от времени он или она смотрит на третьего лишнего – свой телефон. Это не что иное как фабинг!

Фабинг – это привычка постоянно отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Собственно и сам термин происходит от сочетания двух слов: "телефон" и "пренебрежительное отношение". Широкое применение он получил после 2012 года, когда одно рекламное агентство провело в Сиднее целый съезд литературоведов, писателей и поэтов, чтобы дать название новому явлению.

Партнер отвлекается на телефон – это фабинг / Shutterstock

Фабинг может проявляться только в одном взгляде на гаджет при разговоре с партнером и к откровенному его использованию. Психологи говорят, что такая проблема возникает у большинства современных пар и, как показывают исследования, может быть очень коварной. Фабинг указывает на недовольство браком, отношениями и может привести к недоверию.

Однако эту проблему можно быстро решить. Преодолеть свою зависимость от гаджета помогут четкие правила. Первое из них – время. Проговорите с партнером, когда вы вообще не пользуетесь телефоном. Садитесь завтракать – забудьте о третьем лишнем за столом. Если партнер нарушает это правило и исподтишка подсматривает в телефон, введите наказание: вымыть посуду или убрать в доме.

За столом забудьте про телефон / Shutterstock

Второе – пространство. Определите комнату в доме, где телефонные разговоры и использование гаджетов категорически запрещены. Непосредственно говорится о вашей спальне. Сделайте ее свободной от виртуального цифрового пространства. Триггером могут стать всплывающие сообщения. Возьмите их под свой контроль и установите звуковые сообщения только на несколько действительно важных номеров.

Пусть спальня будет свободна от гаджетов / Shutterstock

Третье – разговор. Если вам все же нужно воспользоваться телефоном во время совместного ужина или разговора, расскажите партнеру, что вы делаете. Попросите несколько минут ответить на рабочую почту или сообщение. И обязательно говорите. Если вы замечаете, что ваша вторая половинка уделяет больше внимания своему гаджету – скажите об этом. А дальше дело за теми советами, которые мы описали выше.