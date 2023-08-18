5 причин, почему женщина не испытывает оргазм: обзор проблемы

Сексуальное удовольствие является важной частью жизни каждого человека, но не всегда происходит гладко, особенно для женщин. Исследования показывают, что около 30% женщин испытывают трудности с достижением оргазма.

Это сложная проблема, которая может иметь несколько причин. В материале 24 Канала рассмотрим пять основных факторов, которые могут влиять на способность женщины к ощущению оргазма.

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Утрата эластичности влагалища и нарушение работы половых желез

Нерегулярный секс и большие перерывы между половыми актами могут привести к потере эластичности влагалища и нарушению работы половых желез. Это может осложнить достижение оргазма, поскольку половые органы нуждаются в стимуляции для поддержания здоровой функции.

Тонус мышц

Оргазм сопровождается сокращением мышц, поэтому важно поддерживать тонус мышц тазового дна и половых органов. Упражнения Кегеля являются эффективным способом укрепления этих мышц. Регулярная физическая активность и половая активность также способствуют поддержанию здоровых мышц.

Выбор белья

Выбор белья может оказывать влияние на сексуальный опыт женщины. Стринги и корсеты могут создавать чрезмерное давление на половые органы и нарушать кровообращение. Рекомендуется носить мягкое белье, позволяющее свободное движение и поддерживающее здоровое кровообращение в половых органах.

Женщина может не испытывать оргазм / Pexels

Вегето-сосудистая дистония

Некоторые женщины могут сталкиваться с проблемами вегетососудистой дистонии, влияющей на их сексуальную реакцию. Это состояние, когда разные части нервной системы не сотрудничают должным образом. Он может мешать достижению оргазма и вызвать другие неудобства при сексе.

Гормональные изменения

Гормональные изменения играют немаловажную роль в сексуальном удовлетворении женщин. Некоторые исследования показывают, что около двух третей женщин достигают наивысшего уровня удовольствия от секса около 30 лет или после рождения первого ребенка. Это может быть связано с гормональными изменениями, происходящими в этот период жизни.

Следует помнить, что каждая женщина уникальна, и причины, почему она может не испытывать оргазм, могут быть многообразны. Ключевой является открытая коммуникация с партнером и, в случае необходимости, консультация с врачом или сексологом для нахождения наилучшего способа преодоления этой проблемы.