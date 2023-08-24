Почему мужчины изменяют в браке: что с ними не так

Вопрос верности и измены в отношениях всегда оставался актуальным. На это может влиять немало факторов, таких как эмоциональная неустойчивость, недоверие или чрезмерная сексуальная зависимость и желание мужчины почувствовать новый сексуальный опыт с другой женщиной.

Решение иметь счастливые отношения является личным выбором каждой пары, и важно работать над коммуникацией и взаимопониманием, чтобы предотвратить подобные ситуации. Разговор, откровенность и совместное стремление решить проблемы могут помочь сохранить отношения крепкими и верными.

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В материале 24 Канала узнайте о самых распространенных причинах, побуждающих мужчин к измене в супружеской жизни.

Отсутствие внимания

Одной из частых причин предательства есть ощущение недостаточного внимания со стороны жены. Если женщина проводит много времени на работе, в путешествиях или с друзьями, это может вызвать у мужчины недооценку.

Восстановление достоинства

Некоторые мужчины, чувствуя, что их достоинство нарушено, могут пытаться восстановить его из-за связей с другими женщинами. Это может быть попыткой показать себя в новом свете и почувствовать себя снова привлекательным и важным.

Сексуальное удовольствие

Отказы от секса от супруги могут привести к тому, что мужчина будет искать удовольствие в других местах. Это может стать причиной измены, особенно, если отношения уже остыли.

Неуверенность в себе

Неуверенность в себе и постоянные комплексы могут повлиять на решение мужа предать. Он может стремиться подтвердить привлекательность и способность завоевать новый интерес.

Серийная измена

Некоторые мужчины могут постоянно испытывать желание попробовать секс с другой женщиной. Поэтому они очень неустойчивы в отношениях.

Почему мужчины изменяют / Evolve Therapy