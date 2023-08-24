Чому чоловіки зраджують у шлюбі: що з ними не так

Питання вірності та зради в стосунках завжди залишалося актуальним. На це може впливати чимало факторів, як-от: емоційна нестійкість, недовіра або надмірна сексуальна залежність та бажання чоловіка відчути новий сексуальний досвід з іншою жінкою.

Рішення мати щасливі стосунки є особистим вибором кожної пари, і важливо працювати над комунікацією та взаєморозумінням, щоб запобігти подібним ситуаціям. Розмова, відвертість та спільне прагнення розв'язати проблеми можуть допомогти зберегти взаємини міцними та вірними.

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У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про найпоширеніші причини, які спонукають чоловіків до зради в подружньому житті.

Відсутність Уваги

Однією з частих причин зради є відчуття недостатньої уваги з боку дружини. Якщо жінка проводить багато часу на роботі, в подорожах або з друзями, це може викликати в чоловіка відчуття недооцінки.

Відновлення гідності

Деякі чоловіки, відчуваючи, що їхня гідність порушена, можуть намагатися відновити її через зв'язки з іншими жінками. Це може бути спробою показати себе в новому світлі та відчути себе знову привабливим та важливим.

Сексуальне задоволення

Відмови від сексу від дружини можуть привести до того, що чоловік буде шукати задоволення в інших місцях. Це може стати причиною зради, особливо якщо стосунки вже охололи.

Невпевненість в собі

Невпевненість в собі та постійні комплекси можуть вплинути на рішення чоловіка зрадити. Він може прагнути підтвердити свою привабливість та здатність завоювати новий інтерес.

Серійна зрада

Деякі чоловіки можуть постійно мати бажання спробувати секс з іншою жінкою. Через це вони дуже нестійкі у стосунках.

Чому чоловіки зраджують / Evolve Therapy