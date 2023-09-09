Специалисты объясняют суть ревности и советуют, как ее можно преодолеть. Это простые и эффективные практики, которые помогут найти общий язык с партнером.
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Как преодолеть ревность
В первую очередь ревность – это эмоция. Она может являться реакцией на определенную ситуацию. Но важно сознательно различать наблюдения, которые могут давать основание ревновать партнера, и надуманные домыслы и преувеличение ситуации.
Поэтому сначала специалисты советуют:
- признать эмоцию (вы чувствуете ревность, поскольку видите непонятное для вас поведение партнера);
- понять триггер (вызывают ли какие-нибудь секретные разговоры по телефону партнера у вас тревогу);
- перейти к конструктивному общению (не вините партнера, а выберите общее время, когда вы можете проговорить вероятную проблему).
Собственно, эффективное общение – противоядие от ревности. Когда один из партнеров чувствует себя неуверенно или ревниво, поможет конструктивный разговор. Конечно, он может сопровождаться проявлением определенной агрессии, но здесь следует подойти к проблеме с искренним любопытством.
Используйте местоимение "Я": я хотел бы/хотела поделиться, я не совсем понимаю ситуацию, те или иные действия у меня вызываются ощущение ревности, я стараюсь понять свои ощущения. Смягчайте тон в разговоре с партнером – это поможет избежать обвинения.
Так что от своих эмоций невозможно уйти. Лучший способ – научиться их понимать и контролировать. В этом может помочь работа над собой, терапия и специалисты.