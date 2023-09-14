Конечно, перед тем, как начать эксперименты в постели, необходимо обсудить, кто на что согласен, на что – нет, рассказать о своих предпочтениях. Далее мы расскажем о 6 позах, которые следует использовать для удовольствия женщины.

Интересно Все, о чем раньше молчали: как правильно выбрать лубрикант и на что обратить внимание

Поза всадницы

В этой позе женщина находится сверху, контролирует ритм и глубину проникновения. "Всадница" также удобна тем, что стимулировать клитор могут оба партнера.

Поза пересечения параллелей

В этой позе вы должны лежать друг напротив друга на одной стороне. Верхняя нога женщины – поверх бедер мужчины. В таком положении партнер должен войти в свою избранницу, может ласкать руками как грудь, так и клитор.

Поза с использованием вибратора

Если в вашем сексуальном арсенале есть вибратор, то не мешайте вовлекать этот девайс в сексуальные игры. Чтобы страсти еще больше, доверьте управление любимому. Пусть он делает все, что пожелает.

Достичь максимального комфорта и удовольствия помогут интимные гели-смазки. В ассортименте компании Durex® есть лубриканты для любых эротических фантазий: на силиконовой и водной основе, с эффектом приятного согревания и легкой прохладой, с запахами и вкусами. Все, чтобы добавить в вашу жизнь еще большее чувственное разнообразие. *Реклама медицинского изделия. Интимный гель-смазка DUREX® Naturals. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0388-22. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Догги-стайл

Женщина стоит на четвереньках, а мужчина на коленях сзади входит в нее. В этой позе важно то, что проникновение очень глубоко, происходит активная стимуляция точки G, а также можно ласкать себя пальцами, чем вызвать максимальный оргазм.

Поза ложек

Женщина должна лечь в сторону, согнув ноги в коленях. А мужчина пусть ляжет сзади и проникнет очень глубоко. Дополнительно он руками может ласкать грудь, а женщина при этом сама будет стимулировать клитор.

Смелая всадница

Если женщина сама любит контролировать скорость и интенсивность проникновения, то это именно для нее. Делать нужно все так же как в позе "всадница", но при этом сидеть спиной к партнеру.