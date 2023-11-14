Слишком скучная жизнь: после развода мужчина требовал от бывшей вернуть все подарки

Британка Ева Симмонс мечтала о счастливой супружеской жизни в большом доме, который, собственно, и обустроила. Но уже через полгода ей пришлось расстаться со своим мужем. А ее бывший избранник шокировал неожиданным заявлением!

Теперь женщина предостерегает всех девушек в первую очередь обращать внимание на все юридические вопросы, а не на чувства, пишет Daily Mail. Что случилось – читайте детали в материале.

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Развод по-британски

Ева вышла замуж в 2022 году, и это был очень чувственный день. Даже ее бывший муж не мог сдержать слез от эмоций. Но уже через полгода романтическая эйфория прошла и женщина узнала об измене мужчины. Он пожаловался на слишком скучную жизнь и что она не уделяет ему достаточно внимания.

"Я была энергичной и все время гналась за работой", – не скрывает свою занятость Ева.

В откровенном разговоре мужчина подтвердил факт измены, а когда женщина указала благоверному на дверь, тот отказался выезжать из их дома. Мол, другого места, чтобы жить у него нет. Тогда Ева сама уехала к матери.

А дальше началось то, что Симмонс никогда и представить себе не могла. Бывший требовал вернуть кольцо, подарки, которые раньше ей представил. Более того – деньги от продажи их дома мужчина оставил себе.

Как и в подавляющем большинстве случаев, мой муж руководил нашими финансами. Я перечисляла ему некоторые средства на кредит и другие расходы. Только сейчас я понимаю, какую ошибку допустила,

– призналась героиня.

Бракоразводный процесс был непрост и теперь Ева решила предостеречь всех женщин от подобных случаев. Она подчеркнула, что у официальных супругов все имущество делится пополам. В случае разрыва отношений будет сложно доказать право на собственность.