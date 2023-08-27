Не делайте это, если хотите понравиться парню или девушке

Каждый из нас постоянно учится быть счастливым в отношениях. Однако важно помнить, что, прежде всего, мы должны испытывать счастье в отношениях с собой. Тогда не будет сомнений в себе, в том нравимся мы другим людям или нет.

Часто мы задаемся вопросом: как сделать так, чтобы человек понял, что мне нравитесь? Далее мы расскажем об этом, а также то, что точно не стоит делать, если хотите кому-то понравиться.

К теме 5 признаков того, что вы нашли идеального мужчину

Как правильно проявлять симпатию

Важно говорить о своей симпатии прямо. Не бойтесь выражать свои чувства, иногда даже показывать их легкими прикосновениями. Если вы еще не в паре, но хотите обнять или взять за руку, стоит спросить разрешения. И не обижайтесь на человека, если он откажет. Уважайте личные границы и желания. Также не бойтесь говорить о том, что нравится или не нравится вам.

Открытость очень важна, особенно в начале отношений, когда вы только знакомитесь друг с другом, узнаете.

Как понравиться парню или девушке

Никогда не пытайтесь подстраиваться под кого-нибудь. Лучше всего – быть собой. Не играйте никакой роли, потому что рано или поздно это надоест. Одевайтесь, ведите себя так, как вам удобно.

Если вы не понравились кому-то, это не значит, что с вами что-то не так. Просто это не ваш человек.



Не бойтесь говорить о чувствах / Фото Canva

И не бойтесь отказывать человеку, который вам не подходит. Даже если с его стороны есть искренняя симпатия. Конечно, вы можете начать отношения, но потом потеряете в них себя. Такой союз обречен на неудачу.

Если вы кому отказываете, то искренне подчеркните сильные стороны человека и объясните, что это только ваше восприятие, а не проблема того человека. И ни в коем случае не давайте оценок или каких-то незваных советов. Это точно ранит и сделает только больно.

И если вам отказали, не оскорбляйте и не критикуйте этого человека. Конечно, больно, когда тебя отвергают. Но взгляните на это с другой стороны: для каждого человека в этом мире есть свой человек. И рано или поздно ваш человек точно будет рядом с вами.

Как понять, что рядом тот человек, которому вы нравитесь