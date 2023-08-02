Не упустите свою любовь: 27 признаков того, что вы влюбились

Влюбленность – прекрасное чувство, которое каждый человек хотя бы раз испытывал в своей жизни. Однако иногда мы путаем влюбленность и восхищение.

Как отличить эти два чувства и не умылись? Далее мы расскажем о 27 признаках того, что вы влюбились. Проанализируйте их, сравните со своим состоянием и определите, что же вы на самом деле чувствуете сейчас.

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Вы открыты к новым впечатлениям

Клинический психолог из Великобритании Клер Берли говорит: "Когда мы влюбляемся, то можем расширить свой взгляд на себя, на то, кем мы себя видим. Это прекрасное время для творчества". Итак, если вы влюблены, то в большинстве своем открыты к новым впечатлениям и приключениям.

Вам интересно с этим человеком

Когда вы влюблены, то с увлечением изучаете каждое движение, жест, слово вашего партнера. Вы хотите узнать все о нем, а на других становится безразлично.

Вы чувствуете боль партнера

Если любимому человеку грустно, то и вам грустно. Если он счастлив, то и вы счастливы. Ваша любовь будет только расти, когда вы будете испытывать сильную эмпатию к своему партнеру.

Вы полны идей для свиданий

Чтобы провести время с любимым человеком, вы готовы отложить все дела, согласиться на любую активность. У вас есть желание проявить инициативу, предложить интересные идеи для совместного вечера, отпуска и т.д.

Вы забываете о других приоритетах

В основном, пока человек не влюбится, то большую часть времени уделяет другу или подруге. Когда же появляется партнер, то все остальные люди, сколь бы важны раньше они ни были, получают меньше внимания и времени. Это не значит, что вы плохой друг, просто с появлением в жизни любви, приоритеты меняются.

Вы думаете, что нашли единого

Когда человек влюбляется, у него возникает ощущение, что рядом тот единственный (или единственный), без которого теперь нельзя представить жизнь. Вы хотите жить в гармонии, вместе преодолевать все проблемы.



Как понять, что вы влюбились / Фото Canva

Вы хотите физической близости

Вы чувствуете постоянное возбуждение, находясь рядом с партнером, готовы заняться любовью в любом месте.

Вам больше нравится секс

Во многих парах секс лучше, когда есть любовь. Если вы чувствуете, что получаете от секса большее удовольствие, чем раньше – то это один из признаков того, что вы по-настоящему влюбились.

Вы становитесь нежнее

Когда человек влюблен, он хочет больше поцелуев, прикосновений, объятий. У многих это происходит инстинктивно, ведь физическая близость влечет за собой выброс окситоцина в организме. В результате улучшается настроение, возникает чувство защищенности.

Вы положительно относитесь к будущему

Когда человек влюбляется, то все проблемы становятся не столь значительными, как были раньше. Вы положительно настраиваетесь на будущее, ведь чувствуете поддержку и защиту.

Вы волнуетесь

Волнение во время влюбленности – нормальное состояние человека. Ваша жизнь меняется, впереди новый этап, не всегда вызывающий определенное волнение. Главное – контролировать свои эмоции и не превращать легкое волнение в панику. Если вас беспокоят какие-то вопросы, лучше сразу выяснить их с партнером.

Вы можете сосредоточиться только на следующем свидании

Свидание – это очень романтический период отношений. Вы нетерпеливо ждете встречи с любимым, в предвкушении приятного времяпрепровождения вместе, поэтому не удивительно, что не можете сконцентрироваться на чем-то другом.

Вы чувствуете "бабочек в животе"

Чувство "бабочек" в животе, потные ладони, дрожащие колени, сухость во рту, учащенное сердцебиение и головокружение – все это свидетельствует лишь об одном – рядом человек, которого вы действительно любите.

Вы "приклеены" к телефону

Вы можете часто проверять телефон с надеждой увидеть там новое сообщение от любимого человека, или перечитывать вашу переписку, анализировать то, что говорили друг другу.

Вы чувствуете себя всемогущим

Любовь дарит нам не только нежность, трогательность, но и смелость и упорство. Влюбленный человек обладает огромным количеством энергии, что является следствием повышения уровня тестостерона, дофамина и адреналина. И оно не исчезает даже при отсутствии сна или еды, однако необходимо заботиться о своем здоровье и не забывать о важности правильного питания и отдыха.

Вы постоянно улыбаетесь

И эту улыбку может вызвать что угодно, ее нельзя остановить. Этот физиологический эффект вызван повышенным уровнем дофамина. Когда человек счастлив, то улыбка на лице – его естественное состояние.



Как понять, что вы влюбились / Фото Canva

Вы "одержимы" любимым человеком

Главное, чтобы эта "одержимость" была здорова. Такое ощущение возникает из-за внезапного снижения уровня серотонина, совпадающего с уровнем тех, кого беспокоят постоянные навязчивые мысли.

Вы чувствуете больше любви к другим

Влюбленные люди терпеливы, добры, щедры. Они становятся более открытыми для других людей, всегда готовы помочь и не обижаются, когда что-то не устраивает.

Вы не так проницательны, как раньше

На ранних стадиях влюбленности вы можете считать, что ваш партнер безупречен, с бесконечным шармом, харизмой и сообразительностью. Вам кажутся привлекательными те качества, которые без любви раздражали или отталкивали.

Вы много мечтаете

Постоянно присутствуют мнения об общем будущем, строите планы. Рядом с любимым человеком вам хорошо и спокойно, поэтому вы хотите, чтобы чувства только усиливались, развивались.

Вы чувствуете себя лучшим человеком

Самосовершенствование и уверенность в себе, конечно, не зависят от любви, но это чувство, безусловно, может помочь. Влюбленный человек становится лучшей версией самого себя – открытой, доверчивой, щедрой, доброй, любящей, терпеливой.

Вы верите, что эти отношения будут продолжаться вечно

Иногда любовь переносит нас в сказочный мир, где мы в гармонии с любимым человеком и кажется, что ничего не сможет это разрушить. Мы верим, что постоянно будет страсть, приключения, сексуальная близость, что со временем они будут только усиливаться.

Вы чувствуете себя в безопасности

Возлюбленный человек становится защитой и опорой. Ей можно рассказать обо всем, что беспокоит, всегда получить советы, поддержку и помощь.

Вы хотите сказать "Я тебя люблю"

Эти три слова очень важны, вы часто думаете об этом, но не можете решиться произнести их. Если сомневаетесь, ответьте на несколько вопросов: Что вас мотивирует это сказать? Что ожидаете увидеть или услышать после этого? Как поступите, если не получите желаемой реакции? Хорошо все обдумайте, и если вы уверены, что чувствуете влюбленность – наберитесь смелости и скажите об этом своему партнеру.

Вы действуете в интересах партнера

Испытываете желание поставить на первое место то, что нужно не вам, а любимому человеку. Важно не потерять самоконтроль и не забывать о том, что всегда, прежде всего, нужно выбирать себя. Ведь иногда любовь омрачает разум.

Вы чувствуете себя влюбленным

Сильная страсть, тяга к партнеру, ощущение энергии и вдохновения – признак того, что вы влюбились. Часто влюбленные люди меньше спят, меньше едят, меньше плачут и есть более продуктивными.