11 признаков того, что парень хочет серьезных отношений
Источник:Anewmode
Мужчины очень редко говорят о своих чувствах. Часто женщинам приходится догадываться, действительно ли есть симпатия, серьезность и будущее в отношениях.
Понять это можно именно по поведению мужчины. Сначала возникает симпатия, а потом он начинает проявлять все больше внимания и своими действиями показывает, что готов к серьезным отношениям и семье.
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Как понять, что парень хочет серьезных отношений
Он честный и открытый
Парень, желающий строить серьезные отношения с девушкой, никогда ничего не скрывает. Он откровенно говорит об общем будущем, не боится сказать, вы для него значите, как он ценит вас.
- Он восхищается вами
Если мужчина действительно любит, то готов часами сидеть рядом и просто слушать вас. Он всегда интересуется, как дела, беспокоится, стремится узнать о вас все, даже малейшие мелочи.
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- Он придерживается обещаний
Если парень что-нибудь пообещал вам, то обязательно выполнит это. Он не захочет разочаровывать и огорчать вас, а постарается сделать все, чтобы вы были счастливы.
- Отношения для него на первом месте
Когда в жизни парня появляется любимая девушка, приоритеты меняются. Если к отношениям он все время уделял работе, друзьям, отдыху, то теперь прежде всего будет думать о ней и общей истории. Однако важно понимать, что он не должен отказываться от своей привычной жизни, чтобы удовлетворить потребности девушки. Влюбленный мужчина всегда найдет возможность показать, насколько вы для него важны.
- Он действует
То, что парень говорит, совпадает с тем, что он делает. Хорошие слова – это, конечно, отлично, но отношение мужчины к женщине проявляется в его поступках. Именно поступками он доказывает, что любит, ценит и уважает.
- Ему важно ваше мнение
Он рассказывает о своих проблемах, интересуется вашим мнением, прислушивается к нему и советам. Парень, желающий серьезных отношений, уважает то, что вы говорите.
- Он знакомит вас с семьей и друзьями
Если парень познакомил вас с родителями, друзьями, он готов принять вас в свою семью, стать вашим мужем, опорой. Таким поступком он показывает, что вы такая же часть его жизни как родные люди.
- Ему важно, что думает о нем ваша семья
Мужчина, желающий серьезных отношений с девушкой, будет уважать ее семью. Он захочет понравиться друзьям и родным, проводить с ними время.
- Он строит планы на будущее
Человек четко видит вашу совместную жизнь, времяпрепровождение, рассказывает, что бы вы могли сделать вместе. Но не только говорит об этом, но и действует, ставит четкие цели и термины.
- Ваше счастье – его счастье
Для любимой девушки парень сделает все, чтобы она была счастлива. Он будет обращать внимание на ее потребности и желания, приложит максимум усилий, чтобы видеть улыбку на ее лице.
- Он любит проводить с вами время
Парень, которому нравится девушка, не упустит никакой возможности побыть вместе. Он захочет остаться один, сделает все, чтобы вы были рядом.