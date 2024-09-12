Мог бы исполниться 51 год: кого любил Пол Уокер, погибший в страшном ДТП

Легендарной звезде "Форсажа" Полу Уокеру 12 сентября мог бы исполниться 51 год. Однако актер погиб в автокатастрофе еще в 2013 году, в возрасте 40 лет. По случаю дня рождения исполнителя роли Брайана О'Коннера мы решили вспомнить, кому принадлежало сердце актера.

Пол Уокер не успел жениться, однако в его жизни была любящая дочь Мэдоу, которую сам актер называл "лучшей партнершей". Больше о личной жизни звезды "Форсажа" рассказывает Love 24.

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Первая любовь Уокера родом из детства

Уокер и мать его дочери Ребекка Сотерос были знакомы еще с детства. Сперва они дружили, потом влюбились, но в итоге вернулись к дружбе. В 1998 году Ребекка забеременела. Мать Пола – Шерил – в документальном фильме об актере "Я – Пол Уокер" рассказала, что актер боялся ответственности, которую несла за собой роль отца. Женщина пыталась убедить сына, что ему нужно жениться на Ребекке, ведь к тому времени девушка уже стала важным членом семьи Уокеров.

Однако отношения Пола и Ребекки были непростыми, поэтому они решили не жениться. В ноябре у них родилась чудесная доченька – Мэдоу. До 13 лет девочка жила с мамой на Гавайях, а потом переехала к отцу в Калифорнию.

Мое сердце было в отчаянии столько лет из-за ситуации с моей дочкой. Она жила на Гавайях, и она там, а я бегал здесь. Сейчас моя дочь живет со мной полный рабочий день, и она лучший партнер, который у меня был,

– говорил Пол Уокер в интервью.

Актер влюбился в 16-летнюю

Примерно в 2006 году в жизни Пола появилась еще одна важная женщина – 16-летняя американка Жасмин Пилчард-Госнел. Их отношения продолжались 7 лет – вплоть до гибели актера. Жасмин и Пол были очень влюбленными и вместе преодолевали все трудности, которые были связаны с популярностью Уокера и сложным графиком. Некоторые осуждали пару за большую разницу в возрасте, ведь на момент знакомства Полу было 33 года. Однако для влюбленных годы не имели значения.

Жасмин поддерживала любимого и вместе с ним участвовала в благотворительных мероприятиях. Пара старалась скрывать свои отношения от глаз поклонников.

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30 ноября 2013 года Пол попал в ужасное ДТП. Вместе со своим финансовым менеджером Роджером Родасом он ехал с благотворительного мероприятия на красном Porsche Carrera GT и значительно превысил скорость – до 160 километров в час. В один момент Пол не справился с управлением, и машина на бешеной скорости врезалась в бордюр, а затем вспыхнула. Родас умер сразу, а Уокер – от сильных ожогов, актер фактически сгорел заживо, его тело полностью обуглилось.

Важно, что экспертиза показала, что в крови Уокера не было алкоголя или наркотиков.

Жасмин тяжело переживала потерю любимого. Но каждый день по Уокеру скорбит и его дочь. Мэдоу до сих пор публикует фотографии с отцом в соцсетях на каждый его день рождения или День отца. Она пишет, что любит его и благодарит за все.