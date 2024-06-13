Мечтали стать братьями: подростки разработали секретный план, чтобы женить своих родителей

История любви Бриттани и Джейсона напоминает культовый фильм 90-х годов "Ловушка для родителей". Их сыновья-подростки так хотели стать братьями, что сделали все, чтобы свести своих одиноких родителей вместе.

Как подростки свели своих родителей вместе

Сыновья Бриттани и Джейсона уже много лет дружат. Ребята практически неразлучны, ведь все время проводят вместе.

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У подростков была мечта – стать сводными братьями, поэтому парни решили взяться за ее реализацию и создали секретный план. Каждый раз, когда подростки проводили время вместе, то делали так, чтобы их родители случайно встретились, когда будут их забирать.

Ребята поставили себе цель заставить нас с Джейсоном говорить каждый раз, когда мы подвозили или забирали их,

– рассказала Бриттани.

Поскольку дети постоянно были вместе, то между Бриттани и Джейсоном также возникли дружеские отношения. Как-то мужчина пригласил женщину на свидание, и так их дружба переросла в романтику.



План подростков сработал – их родители влюбились / Скриншот из видео

Родители-одиночки встречались несколько месяцев и в конце Джейсон решил сделать предложение любимой. Подростки были на седьмом небе от счастья, ведь их план – сработал. 15 апреля этого года пара поженилась. К алтарю Бриттани вели ее сын и сын Джейсона. Ребята были одеты в одинаковые наряды и имели прекрасный вид.



Лучшие друзья осуществили свою мечту и поженили родителей / Скриншот из видео

Теперь Бриттани и Джейсон благодарны сыновьям за то, что они подтолкнули их к отношениям.

Отсутствующие частицы головоломки наконец все на своих местах. Все потому, что двое дурачков подтолкнули нас попробовать. Не все истории любви пишутся одинаково. В нашей есть вырванные страницы и отсутствуют разделы. Но это моя любимая история любви за все времена, и я люблю жить с тобой,

– сказала Бриттани.

Но самыми счастливыми в этой истории есть двое подростков, которые осуществили свою мечту.