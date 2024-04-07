Невозможно оторваться: 5 книг о любви, которые вы прочитаете за день

Сюжет, интрига, эмоции, которые захватывают с утра до ночи – это о нашей сегодняшней подборке книг. Если вы любите поглощать истории за день, то эти 5 книг точно вам понравятся.

Love24 и книжная платформа Yakaboo создали подборку романтических книг, за чтением которых время летит незаметно.

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"Дочери Спарты", Клэр Гейвуд

Древнегреческий эпос о красоте царицы Спарты, которую похитил красивый царевич Парис из Трои. Это повлекло многолетнюю войну между греками и троянцами. Множество храбрых воинов погибли, а кто из персонажей остался жив – закончил жизнь трагически.

В этой книге все почти так, но совсем по-другому. Потому что рассказывают о войне и любви, женском бунте и мужском произволе, те, чей голос мы в этой истории никогда не слышали – сама Елена Прекрасная и ее сестра Клитемнестра. Эпический, яркий и чувственный, как голливудский фильм, роман.



"Дочери Спарты" / Обложка с сайта Yakaboo

"Встретимся в другой жизни", Катриона Сильви

Случайная встреча двух незнакомцев – и сразу странное ощущение: мы знакомы? В этой жизни – нет, а вот в других – множество раз. Тора и Санти когда-то встретились в чужом городе и мгновенно узнали друг в друге родственную душу. Возможно, жили бы долго и счастливо, но их историю обрывает трагический случай.

Только это не последняя их встреча: жизнь за жизнью они превращаются в друзей, партнеров, любовников или врагов. И их никогда не покидает странное ощущение, что они уже знакомы. Однако прежде чем их многочисленные жизни завершатся, они должны узнать, кто же они друг для друга на самом деле.



"Встретимся в другой жизни" / Обложка с сайта Yakaboo

"Вкус свободы", Елена Моренцова-Шулик

Смотрели вы в этом году сочную и яркую экранизацию этого романа, или нет – а книгу таки стоит прочитать. Кроме интересного сюжета о юной Варе, которая, кажется, ни перед чем не остановится на пути к своей мечте о должности шеф-повара, в книге вы найдете множество изящных кулинарных "фишек" от другой главной героини – Ольги Франко. Она когда-то написала первую книгу изысканных украинских рецептов!

Это роман о том, как важно быть верным себе, когда речь идет о мечтах, но еще и о том, как легко не заметить ценности своего, родного, в погоне за трендами и признанием.



"Смак свободы" / Обложка с сайта Yakaboo

"Тысяча ударов сердца", Кира Касс

Любовный роман о принцессе, которую выдают за нелюбимого, и которую настоящая любовь находит там, где она совсем не ждала. Принцесса Анника жила очень комфортно, но никакие предметы роскоши не могли изменить тот факт, что она была не властна над своей жизнью. Ведь король заставляет ее выйти замуж без любви ради политической выгоды.

В то же время благородный Леннокс посвятил свою жизнь дахрейнской армии, надеясь однажды помочь им вернуть трон, который у них украли. Любовь для него – лишняя забава, которая только отвлекает от его миссии. Но запретная любовь не позволит им быть порознь.



"Тысяча ударов сердца" / Обложка с сайта Yakaboo

"Я тебя... Война", Кристина Биляковская, Виктория Середа

Война бессильна перед любовью. В эту книгу вошли истории реальных украинок и украинцев, которые встретили или потеряли друг друга во время войны. Истории о свадьбе после третьего свидания, о росписи в больнице без белого платья и гостей, о глазах, в которые больше никогда не заглянуть. О силе любви, которая помогает преодолеть тьму.

Социальный проект "Я тебя... война" основали Кристина Биляковская и Виктория Середа в 2022 году. Авторы с командой ищут, записывают и рассказывают истории о любви во время войны, об опыте сотни совершенно разных пар: военных, госпитальеров, волонтеров, спасателей и других.



"Я тебя... Война" / Обложка с сайта Yakaboo