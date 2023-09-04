20 идей подарков девушке на день рождения: ей понравится

Совсем скоро ее день рождения, а вы не знаете, что подарить? Выбор идеального подарка – всегда – задача не из простых, ведь она должна быть особенной и выходить за пределы шаблонных вариантов.

Прежде всего – не паникуйте. Лучший подарок не всегда самый дорогой, но должен быть сделан с вниманием и любовью. 24 Канал предлагает вам проверенные идеи о подарках для девушки на ее день рождения.

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20 идей подарков девушке на день рождения

Аквафотосессия Мастер-класс гончарства с обжигом Стоунтерапия Мастер-класс визажа Сертификат на маникюр и педикюр Оригинальные наушники Сертификат на курс йоги Настольная игра Теплый плед SPA в темноте Электронная книга Стильная сумочка Термокружка Билеты в кино или на спектакль LED-будильник Ортопедическая подушка Видеопоздравления Годовая подписка на Netflix Тест-драйв на крутом современном автомобиле Маникюрный или педикюрный набор

Выбирайте подарки для нее с любовью!

Подарок для нее / Pexels