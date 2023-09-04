20 идей подарков девушке на день рождения: ей понравится

4 сентября 2023, 12:00
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Совсем скоро ее день рождения, а вы не знаете, что подарить? Выбор идеального подарка – всегда – задача не из простых, ведь она должна быть особенной и выходить за пределы шаблонных вариантов.

Прежде всего – не паникуйте. Лучший подарок не всегда самый дорогой, но должен быть сделан с вниманием и любовью. 24 Канал предлагает вам проверенные идеи о подарках для девушки на ее день рождения.

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20 идей подарков девушке на день рождения

  1. Аквафотосессия
  2. Мастер-класс гончарства с обжигом
  3. Стоунтерапия
  4. Мастер-класс визажа
  5. Сертификат на маникюр и педикюр
  6. Оригинальные наушники
  7. Сертификат на курс йоги
  8. Настольная игра
  9. Теплый плед
  10. SPA в темноте
  11. Электронная книга
  12. Стильная сумочка
  13. Термокружка
  14. Билеты в кино или на спектакль
  15. LED-будильник
  16. Ортопедическая подушка
  17. Видеопоздравления
  18. Годовая подписка на Netflix
  19. Тест-драйв на крутом современном автомобиле
  20. Маникюрный или педикюрный набор

Выбирайте подарки для нее с любовью!

Подарок для нее / Pexels

Автор: Наталія Гулій