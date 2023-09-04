20 идей подарков девушке на день рождения: ей понравится
4 сентября 2023, 12:00Читати новину українською
Совсем скоро ее день рождения, а вы не знаете, что подарить? Выбор идеального подарка – всегда – задача не из простых, ведь она должна быть особенной и выходить за пределы шаблонных вариантов.
Прежде всего – не паникуйте. Лучший подарок не всегда самый дорогой, но должен быть сделан с вниманием и любовью. 24 Канал предлагает вам проверенные идеи о подарках для девушки на ее день рождения.
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20 идей подарков девушке на день рождения
- Аквафотосессия
- Мастер-класс гончарства с обжигом
- Стоунтерапия
- Мастер-класс визажа
- Сертификат на маникюр и педикюр
- Оригинальные наушники
- Сертификат на курс йоги
- Настольная игра
- Теплый плед
- SPA в темноте
- Электронная книга
- Стильная сумочка
- Термокружка
- Билеты в кино или на спектакль
- LED-будильник
- Ортопедическая подушка
- Видеопоздравления
- Годовая подписка на Netflix
- Тест-драйв на крутом современном автомобиле
- Маникюрный или педикюрный набор
Выбирайте подарки для нее с любовью!