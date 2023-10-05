Почему женщины влюбляются в "плохих парней": 3 причины

Сильный, грубый, непокорный – все это характеристики так называемого "плохого парня". Этот архетип очень часто используется в кино, но и в жизни, встретив такого мужчину, женщины нередко испытывают к ним определенную симпатию.

От уверенности и обаяния до непредсказуемости и приключений – есть много причин, почему такие мужчины покоряют сердца женщин. Но психологи выделяют 3 основных. И на них следует обратить внимание.

Смотрите также Какая любовь длится дольше: два совета, как укрепить отношения

1. Между уверенностью и высокомерием

Обаяние "плохого парня" обычно основывается на уверенности, которую он излучает. Но здесь важно отличать ее от замаскированного высокомерия умноженного на самовлюбленность. Некоторые исследования утверждают, что именно нарциссизм привлекает людей, способных сами проявлять подобные черты.

Увлечение "плохим парнем" похоже на своеобразную головоломку или сложную игру, которую хочется решить. Обуздать этого "непокорного индивида", раскрыть его мягкую сущность и таким образом самоутвердиться.

Отношения с "плохим парнем" могут походить на головоломку / unsplash.com

2. От любви к ненависти

Все стремятся к здоровым отношениям, где говорится о равенстве и уважении к партнеру. Но "плохой парень" подсознательно тяготеет к приключениям и может привносить в жизнь определенный хаос. Это в определенные периоды становится заманчивым.

А сама сущность соблазна заключается в качелях от заинтересованности и приверженности полному до полного пренебрежения партнером. Впрочем, здесь следует быть осторожным. Поскольку это может быть шаткая ловушка нездоровых и манипулятивных отношений.

"Плохой парень" может быть манипулятором / unsplash.com

3. Манипулятивная динамика

Еще один прием, который может использовать "плохой парень" – "бомбардировка" любовью. За его вниманием и заботой могут скрываться контролирующие и владельческие мотивы. А манипуляция словами может привести к тому, что партнер просто перестанет воспринимать общую картинку реальности.

"Бомбардировка" любовью приводит к тому, что от него трудно отказаться и все будет повторяться снова и снова. Это прямой путь к стрессу и неопределенности в будущем.

Итак, тяга к "плохому парню" базируется на нескольких факторах. Но здесь вряд ли будет говориться о здоровых отношениях. Делайте мудрый выбор.