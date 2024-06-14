Почему женщин привлекают "плохие парни": тайна наконец раскрыта

Британский брачный терапевт Дэвид Перл рассказал, почему многие женщины не могут устоять перед "плохими парнями". Выяснилось, что все дело в эволюции.

Бессознательный поиск альфы

По словам Перла, женщин тянет к партнерам, которые имеют лучшие шансы создать сильных потомков. Своим предположением терапевт поделился в ролике в тиктоке, где спровоцировал широкое обсуждение.

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В массовой культуре женщин всегда тянет к брутальным мужчинам. Главная героиня фильма чаще выбирает "плохого парня" и эмоциональные качели, чем простого и доброго героя, который по уши в нее влюблен и предлагает стабильность.

Терапевт считает, что к таким поступкам женщин побуждает эволюция, которая бессознательно заставляет их искать "самого мощного мужчину".

"Плохой парень", как правило, альфа-самец, имеет уверенную и сильную манеру поведения, что влияет на женский вкус в отношении мужчин во время овуляции. Это эволюционный процесс, который вытекает из потребности женщины найти мужчину с "лучшим семенем", лучшей ДНК, лучшим шансом родить действительно сильного, здорового ребенка,

– объяснил Перл.

Он называет это "гипотезой хороших генов". При этом терапевт замечает, что увлечение "плохими парнями" является бессознательным, оно на уровне природы.

В 2012 году исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио заявили, что в период овуляции женщины могут отдавать предпочтение мужчинам, к которым обычно не тяготеют. Но когда "очки овуляции" спадают, женщины указывают на недостатки брутальных мужчин в семейной жизни и воспитании детей.