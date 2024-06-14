Несвідомий пошук альфи

За словами Перла, жінок тягне до партнерів, які мають найкращі шанси створити сильних потомків. Своїм припущенням терапевт поділився у ролику в тіктоці, де спровокував широке обговорення.

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У масовій культурі жінок завжди тягне до брутальних чоловіків. Головна героїня фільму частіше обирає "поганого хлопця" та емоційні гойдалки, аніж простого і доброго героя, який по вуха у неї закоханий і пропонує стабільність.

Терапевт вважає, що до таких вчинків жінок спонукає еволюція, яка несвідомо змушує їх шукати "найпотужнішого чоловіка".

"Поганий хлопець", як правило, альфа-самець, має впевнену та сильну манеру поведінки, що впливає на жіночий смак щодо чоловіків під час овуляції. Це еволюційний процес, який випливає з потреби жінки знайти чоловіка з "найкращим насінням", найкращою ДНК, найкращим шансом народити справді сильну, здорову дитину,

– пояснив Перл.

Він називає це "гіпотезою хороших генів". При цьому терапевт зауважує, що захоплення "поганими хлопцями" є несвідомим, воно на рівні природи.

У 2012 році дослідники з Техаського університету в Сан-Антоніо заявили, що у період овуляції жінки можуть надавати перевагу чоловікам, до яких зазвичай не тяжіють. Та коли "окуляри овуляції" спадають, жінки вказують на недоліки брутальних чоловіків у сімейному житті та вихованні дітей.