Выгорание в отношениях: почему оно возникает и как его преодолеть

Термин "выгорание" в основном воспринимается относительно профессиональной деятельности. Но "выгореть" можно и в здоровых отношениях.

Выгорание в отношениях характеризуется истощением, депрессией, пессимизмом. В большинстве своем эти ощущения могут возникать после фазы условного "медового месяца". Истощение может влиять не только на отношения в паре, но и на общение с окружающими.

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Признаки выгорания отношений

Для каждой пары выгорание отношений характеризуется по-разному. Но специалисты выделяют 4 основных момента:

обвинение. Партнеры все чаще ссорятся и всегда выделяют какие-то негативные проблемы друг в друге;

Партнеры все чаще ссорятся и всегда выделяют какие-то негативные проблемы друг в друге; избегание будущего. Если кто-то из партнеров отказывается обсуждать такие простые вещи, как планирование выходного или поездки, это может свидетельствовать об истощении и отсутствии мотивации брать на себя долгосрочные обязательства;

Если кто-то из партнеров отказывается обсуждать такие простые вещи, как планирование выходного или поездки, это может свидетельствовать об истощении и отсутствии мотивации брать на себя долгосрочные обязательства; сокращение времени , проведенного вместе. Один из признаков истощения – сокращение или вообще отсутствие общего времени. Партнеры могут перестать говорить и даже начинают избегать друг друга;

, проведенного вместе. Один из признаков истощения – сокращение или вообще отсутствие общего времени. Партнеры могут перестать говорить и даже начинают избегать друг друга; отсутствие мотивации совершенствовать отношения. Все пары переживают кризис. И одним из признаков сильных отношений является умение работать над ними.

Причины выгорания отношений

Как уже отмечалось, каждая история пар уникальна. Но есть 3 триггера, которые могут вызвать выгорание:

самосовершенствование. В длительных отношениях пары могут почувствовать истощение из-за постоянного самосовершенствования. Когда-то яркие и увлекательные отношения теперь могут казаться обычными и банальными;

В длительных отношениях пары могут почувствовать истощение из-за постоянного самосовершенствования. Когда-то яркие и увлекательные отношения теперь могут казаться обычными и банальными; чрезмерный стресс. Выгорание может произойти из-за воздействия внешних факторов. В частности, постоянного стресса из-за рабочих или бытовых проблем. Постоянные разговоры об этом могут привести к пренебрежению партнеров друг другом;

Выгорание может произойти из-за воздействия внешних факторов. В частности, постоянного стресса из-за рабочих или бытовых проблем. Постоянные разговоры об этом могут привести к пренебрежению партнеров друг другом; несоответствие усилий. Один из партнеров может чувствовать, что прилагает больше усилий в отношениях и таким образом возникают обиды. Накопленные же негативные ощущения могут дать начало отсутствию мотивации работать над отношениями.

Как преодолеть выгорание

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Качественно проработать проблему выгорания в отношениях лучше с семейным терапевтом. И делать это следует, как команда. Ни один из партнеров не способен преодолеть это наедине.

Расскажите о своих ожиданиях. Обычно к выгоранию приводит определенное недовольство в отношениях – озвучьте его. Это обозначит конкретные сферы совершенствования.

Определите основные триггеры – факторы стресса, болевые точки, критические вопросы. При этом запланируйте общее время и проведите его вдвоем над любимым занятием.

Также выгорание может возникнуть и из-за избытка общего времени. Поэтому стоит позаботиться о собственных границах и восстановлении наедине. Здоровый тайм-аут для своих нужд позволит более качественно объединиться.

Из-за выгорания может возникать понижение физической близости. Стоит вернуть романтику в отношениях и разнообразить сексуальную жизнь. Но перед этим обсудите это с партнером и найдите те сценарии, которые подойдут вам обоим.

В работе над выгоранием следует запастись терпением, поскольку эту проблему невозможно преодолеть за один день. Также стоит обратиться за помощью к специалистам, которые посодействуют разобраться именно в вашей ситуации и назначат подходящую терапию.