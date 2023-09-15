Эксперты выделили 5 основных причин для женитьбы. Проговорите их со своим партнером прямо сейчас!

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Готовы ли вы жениться

Брак – это партнерство. У каждого бывают взлеты и падения и здесь важно, чтобы вторая половинка подставила плечо помощи. Если вы можете полагаться на партнера, чувствовать себя в безопасности с ним – значит вы ему доверяете и можете задуматься об официальных отношениях.

В любых долгосрочных отношениях возникают конфликты. Проанализируйте каким образом вы их решаете. Если вы ориентируетесь на обсуждении самой проблемы, а не на недостатках партнера – ваши официальные отношения имеют свое будущее.

Готовность к браку – умение разрешать конфликты / unsplash.com

Несмотря на утверждение, что все люди разные, некоторые взгляды все же должны быть "на одной странице". Имеется в виду вопрос о финансах и детях. Сразу определите, двигаетесь ли вы в общем направлении.

Взаимное уважение к выбору партнера очень важна. Здесь важен аспект культуры, религиозных взглядов или определенного образа жизни. Если вы готовы принимать партнера, продемонстрируйте свой интерес к этому.

В браке важно уважение / unsplash.com

Напоследок честно ответьте на вопросы: действительно ли вы являетесь частью жизни друг друга? Это работа над достижениями общих интересов, целей. Вовлеченность в проблемы партнера и так далее.

Если есть четкие ответы на эти вопросы – вы действительно готовы к браку.