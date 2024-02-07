"Парная пауза": почему в возрасте 40+ исчезает секс и как его вернуть

Часто после 40 лет люди жалуются, что секс исчезает из их жизни. В частности, говорится о парах со "стажем".

Обычно причину начинают искать в том, что между влюбленными исчезла искра. Обвиняют напряженные рабочие графики или рутину, которая разрушает отношения.

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В то же время резкое уменьшение секса может быть вообще не связано с тем, как партнеры относятся друг к другу. Даже если пара – горячо влюблена, интимная жизнь может страдать из-за их гормонов.

Что такое "парная пауза"

Этот период называют "парной паузой". Женщина между 40 и 50 годами (обычно, однако иногда это может быть позже) переживает изменения, вызванные менопаузой. Они могут привести к потере интереса к сексу. Между тем мужчина в таком же возрасте страдает от падения тестостерона.

Часто человек, который переживает такое состояние, может "заразить" своим нежеланием секса любимого человека. Тогда у пары начинаются серьезные проблемы с интимной жизнью. Если не принять меры, они могут привести к разводу. Обычно это происходит после 50 лет. Интересно, что такая тенденция прогрессирует именно в странах, которые отличаются высоким уровнем дохода.

Чтобы сохранить секс и брак, специалисты рекомендуют воспринимать "парную паузу" как этап обновления. Проживая его, стоит обратиться к психологу.