Можно ошибочно подумать, что чем дольше влюблены вместе, тем меньше интереса друг к другу. Однако на самом деле исчезновение секса имеет совершенно иную причину.

Обратите внимание Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы стать счастливым

Отказ от секса может являться признаком пассивной агрессии

Чаще сексуальную жизнь пары разрушает… раздражение. И говорится здесь совсем не о каких-то глобальных вещах, способных изменить жизнь. Часто причиной становятся микробытовые ситуации. Один из пары забыл вынести мусор. Заварил утром только одну чашку кофе. Забыл купить продукты из списка. Поздно пришел домой.

Такие инциденты скапливаются и вызывают раздражение. Ежедневно градус напряжения растет. Еще несколько бытовых споров и раздражение перерастает в гнев. А он – главный враг секса. Как следствие – мужчина или женщина вообще не хочет, чтобы любимый человек их касался. В таких обстоятельствах очень трудно заниматься сексом.

Гнев может скапливаться у обоих партнеров. В то же время, они могут даже не догадываться об этом. В конце концов все может привести к взрыву, в котором пострадают ваши отношения.

Тогда "прекрасным" способом выявить пассивную агрессию может стать отказ от секса.

Так что же делать

Конечно же, это не значит, что секс и вообще отношения – обречены. Чтобы избавиться от внутреннего гнева, лучше хотя бы раз в неделю откровенно разговаривать с партнером или партнершей. Выделить время, чтобы каждый проговорил, что его или его раздражает. Условие при этом – не обижаться друг на друга.

После доверительного разговора вы почувствуете, как уровень гнева снижается, а либидо повышается.