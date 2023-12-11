7 причин, почему ваш партнер до сих пор не сказал "я тебя люблю"

Каждый человек, находящийся в отношениях, мечтает услышать три слова: "Я тебя люблю". Однако что значит, если партнер никак не решается сказать их?

Если вы до сих пор не услышали признание в любви, то не торопитесь сжигать мосты. Эксперт по отношениям Хезер Майоне считает, что у вашего партнера могут быть на это определенные причины.

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Негативный прошлый опыт

Люди, которым в прошлом разбили сердце, не спешат признаваться в любви в новых отношениях. Вам следует проанализировать предыдущие отношения вашего любимого человека. Если он пережил горький опыт расставания, то понятно, почему в этот раз он не спешит говорить эти важные слова. Не берите это близко к сердцу и дайте партнеру немного больше времени.

Партнер не уверен в вашем отношении

Одной из причин длительной затяжки с признанием в любви может быть то, что партнер не уверен в том, как вы к нему относитесь. Партнер не уверен в ваших чувствах и опасается, что может не получить взаимности.

Позволить себе открыть свое сердце и почувствовать любовь к кому-то – может быть страшно,

– объяснила Майоне.

Партнер занят личными делами

Возможно, ваша вторая половинка сейчас проходит через сложный период жизни. Если у нее есть какие-то затруднения на работе или в семье, то она испытывает большое эмоциональное напряжение. Такой человек слишком истощен, чтобы решиться на признание в любви. Однако здесь важно, что он может проявлять свою любовь и без этих слов.

Вы только в начале отношений

Майоне считает, что не стоит признаваться в любви, если ваши отношения продолжаются менее 2 месяцев.

"Сосредоточение на ключевых знаках в отношениях (например, "я люблю тебя") может вызвать ненужный стресс и давление на то, что в идеале разворачивается естественно и органично", – пояснила эксперт.

Быстрое признание может отпугнуть человека, ведь оно преждевременно возлагает на вас большие обязательства.



Не стоит торопиться с признанием в любви / Фото RDNE Stock project Pexels

Чувства еще развиваются

Учтите и тот факт, что чувства партнера еще не развились настолько, чтобы говорить о любви. Не существует конкретного срока, в который человек должен влюбиться. Кто-то испытывает это чувство за 3 месяца, а кому-то нужен целый год. Это не значит, что партнер так и не полюбит вас, ему просто нужно больше времени.

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Партнер не любит проявлять эмоции

Все люди – разные. Некоторым действительно трудно говорить о своих эмоциях и чувствах. Возможно, ваша вторая половинка не хочет признаваться в любви, потому что боится показаться слабой. Преимущественно такие люди более закрыты еще с детства.

Партнер думает, что уже сказал вам это по-другому

Для некоторых людей поступки важнее слов. Возможно, ваш любимый человек думает, что уже дал вам понять, что он вас любит. Каждый выражает свои чувства по-разному.

Конечно, существует вероятность, что партнер не говорит вам о любви потому, что он просто не любит. Майоне советует сначала исключить все возможные причины, и если ни одна из них не описывает вашу ситуацию, то откровенно спросить у партнера о его чувствах. Вы должны знать правду, чтобы не строить иллюзии.