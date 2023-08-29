Измена: почему партнер может быть неверен

Иногда некоторые пары сталкиваются с изменой партнера. Некоторые пытаются выяснить, почему так произошло и найти виновника.

Специалисты выделили наиболее распространенные причины неверности в отношениях. Можно ли предотвратить измену – читайте здесь.

Читайте также Почему пары разводятся во время войны: 3 важные причины

Почему партнер изменяет

Партнер может изменить независимо от своего семейного положения или возраста – на то есть множество внутренних причин. Один сайт знакомств провел опрос среди супружеских пар и выяснил, что основной причиной неверности они называют сексуальную нереализованность, пишет New York Post. Таких было 70%.

Из них 23% отметили, что партнер не удовлетворяет их эмоционально. 26% опрошенных назвали причиной измены случайные отношения, а 15% отметили, что якобы были в свободных отношениях.

Рядом с изменой стояла и ложь. 28% опрошенных говорили своим партнерам, что встречаются с друзьями, в то время как проводили его с другими. Также среди самых распространенных отговорок были корпоративы, командировки и даже тренажерный зал.

Интересно, что 45% респондентов находились в отношениях 20 и более лет, а для 46% они только начинались.

Изменяли партнеры, которые находились в долгосрочных отношениях / Pexeles

В свою очередь издание GQ отметило, что на измену влияет и уровень гормонов. Когда человеческое тело производит больше тестостерона и кортизола, идея неверности партнеру среди всех остальных выглядит более привлекательной. То есть более высокий уровень тестостерона дает уму больше смелости для обмана, а повышение уровня кортизола помогает делать то же с соображениями, связанными с моралью.

Если случилось предательство кого-то из партнеров, психологи советуют откровенно об этом рассказать и проговорить причины. Если в дальнейшем пара хочет сохранить отношения, важно не допустить повторения ситуации в будущем, понять, какие триггеры подтолкнули к неверности и проанализировать поведение.