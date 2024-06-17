Какая причина чаще всего мешает построить долговременные счастливые отношения

Долгое время интернет шутил о Леонардо ди Каприо, который якобы расстается с девушками, когда им исполняется 25 лет. Люди гадали, почему актеру не удается построить длительные отношения.

Что там на самом деле у Ди Каприо, нам неизвестно. Однако психологи рассказали, какая причина может мешать людям строить счастливые долговременные отношения, рассказывает Love 24.

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Какая причина мешает построить долговременные отношения

Чаще всего причиной этого может быть травма, которую человек пережил в прошлом, однако не проработал с психологом. Например, отношения длились 5 месяцев и завершились болезненно. Тогда с новым партером или партнершей человек, который получил травму, через 5 месяцев начнет чувствовать дискомфорт и желание завершить отношения. Стоит заметить, что на это могут не влиять никакие объективные факторы и даже желание самого человека.



Одна причина мешает строить отношения / Unsplash

Стоит заметить, что эта травма может портить не только романтическую сферу. Желание убежать через 5 месяцев может касаться также дружбы, работы, обучения и тому подобное.

Чтобы получить свой счастливый финал и построить долговременные отношения, необходимо избавиться от тревожного багажа из прошлого. Лучший способ – пойти в терапию. Тогда можно достичь гармонии не только с другими, но и – что самое главное – с собой.