Семь раз подумай, один – скажи: почему не стоит спешить с признанием в любви

Бывает так, что встречаешь идеально "своего" человека. Тогда в животе летают те самые бабочки, которые раньше казались выдумкой, а романтические стихи сами приходят в голову. Нам начинает казаться, что признаться в любви стоит уже и немедленно.

Однако единственное, что в такой момент стоит сказать, это себе – стоп. Потому что слишком быстрое признание в любви может испортить всю историю отношений.

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Почему не стоит сразу признаваться в любви

Любовь требует времени. В то же время, когда мы очень сильно привязываемся к кому-то, близость очень легко перепутать с любовью. Можно быть рядом с человеком, восхищаться им, держать его за руку, радоваться, что вы – в отношениях. Однако это еще не означает, что вы перешли на этап настоящей любви – чувств к реальному человеку со своим характером и своим мировосприятием.

Важно признаться в правильный момент. Идеально, когда первое признание в любви – особенное. Чтобы прилив чувств был настолько сильным, что нужные слова сами сорвались с губ. Это может произойти при любых обстоятельствах: как на романтическом балу, так и во время спонтанного секса в машине.

Можно пожалеть о сказанном. Все мы знаем, что слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. А воробья, который "чирикал" о любви поймать – вообще нереально. Убедитесь, что хотите признаться в любви, потому что действительно любите человека, а не потому, что вам – вместе весело, классно, романтично.