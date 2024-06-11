Юрист назвал две самые распространенные причины разводов

В наше время много браков распадаются и причин для этого есть множество. Известный американский семейный адвокат из Нью-Йорка из собственного опыта назвал две самые распространенные причины, которые побуждают людей отказаться от совместной жизни.

Неверность и деньги

Джеймс Секстон работал со многими супружескими парами. За годы своего опыта адвокат выделяет две самые частые причины разводов – неверность и деньги.

Читайте также Мэрия Токио серьезно взялась за любовные дела горожан из-за низкой рождаемости

По словам Секстона во многих парах у мужчины и женщины есть разное отношение к сексу. Мол, мужчинам важно количество, а женщинам – качество. Такие разногласия часто приводят к изменам.

Также многие конфликты построены на теме денег и семейного бюджета.

Деньги имеют много общего с властью. Деньги – это контроль. Деньги – это возможности, безопасность, целая куча вещей. Деньги – это только валюта, которой мы торгуем. С ними связана целая куча сложных вещей.

– сказал адвокат.

Чтобы избежать разводов, Секстон советует парам больше времени уделять друг другу, делать маленькие романтические поступки, сюрпризы. Так партнер будет чувствовать себя любимым и желанным, а потому будет делать похожие поступки в ответ.

Кстати, ранее мы писали о секретном ингредиенте, который делает любые отношения счастливыми. По данным исследования социологов, люди, которые понимают, что партнер хорошо их знает, чувствуют себя счастливее в браке.