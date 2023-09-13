На этом фоне не нужно устраивать скандалы или сразу разводиться. Вы нужны своей второй половинке, чтобы помочь преодолеть этот барьер.

К теме Одиночество в отношениях: 6 советов, как преодолеть это чувство

С чем связано чувство одиночества

У каждого в жизни бывают периоды, когда мы чувствуем себя никому не нужными и одинокими. Не стоит думать, что это со мной что-то не так и во всем виноват ли я виноват. Согласно исследованиям Pew Research Center в 2018 году, недовольство своей семейной жизнью – основная причина одиночества. 28% столкнувшихся с такой проблемой американцев чувствуют себя одинокими.

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10 самых распространенных причин ощущения одиночества в отношениях

Ваши потребности не удовлетворяются. В таких случаях стоит проговорить с любимым человеком чего вы хотите и может ли он/она помочь с этим. Важно построить конструктивный диалог и продумать, как решить имеющийся вопрос. Несовместимость. Бывают ситуации, когда кто-то из партнеров смотрит на отношения в так называемых "розовых очках", не видя при том, что вы как пара не развиваетесь, а просто стоите на месте. Неосознание этого часто приводит к обидам, ссорам, несчастью, постоянному раздражению и даже недоверию.



Осознайте несовместимость отношений / Фото Unsplash

Угасает интимность отношений. В таком случае вы можете чувствовать определенную изолированность от перерастающего в одиночество партнера. То есть отношения теряют первоначальную эмоциональную искру. Часто такое случается в долгосрочных отношениях. Расстояние и физическая разлука. Иногда отношения продолжаются на расстоянии, что довольно тяжелое испытание для обоих партнеров. Часто не хватает физического контакта с человеком, совместного времяпрепровождения и понимания, что вас ничто не отдаляет друг от друга. Нехватка времени. Занятость обоих или одного партнера может порождать чувство одиночества. Работа на которой человек проводит лишние часы, хобби или интересы, требующие многочасовой занятости, частые встречи с друзьями и т.п. – могут быть одной из причин ограничения общего времени. Изменения в жизни. Часто потрясение в жизни является причиной одиночества. Это могут быть: переезд, новая работа, новый статус отношений, рождение детей, смерть близкого человека и тд.



Изменения это не всегда плохо / Фото Unsplash

Злоупотребление доверием. Предательство партнера наиболее эмоционально влияет на человека. В такой ситуации преданный ищет причины в себе, таит внутренние образы, возникают конфликты, пропадает доверие, впоследствии перерастающее в разрыв отношений. Проблемы с физическим здоровьем. Если ваш партнер имеет хроническое заболевание или вынужден долгое время находиться в больнице – это может привести к ощущению одиночества. В такой ситуации вы пытаетесь поддержать любимого человека и быть все время рядом. Иногда на помощь могут прийти друзья или семья, но этого бывает недостаточно, чтобы почувствовать себя лучше. Проблемы с психическим здоровьем. Вы можете переживать депрессию или тревогу, но это не означает, что эти проблемы связаны с отношениями с партнером. Однако, может повлиять на ваши отношения, создать определенный барьер. Если есть алкогольная или любая другая зависимость, это еще один фактор, создающий проблемы. Важно в таких случаях обратиться за помощью к соответствующему специалисту. Физическое или эмоциональное насилие. Любое насилие в отношениях порождает чувство одиночества. Нужно помнить, что в таких случаях необходимо обратиться к специалисту или организациям, которые могут защитить вас, если такое отношение угрожает жизни или здоровью.



Насилие в отношениях – не норма / Фото Unsplash

Автор: Марта Гнат