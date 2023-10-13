В пятницу 13-го: этим 3 знакам зодиака повезет в любви

Некоторым из нас пятница 13 принесет большое счастье. Представители сразу трех знаков зодиака могут встретить искреннюю любовь или укрепить свои отношения.

Так, 13 октября станет счастливым днем для Стрельцов, Близнецов и Весов. Их личная жизнь наладится, пишет 24 Канал.

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Стрелец

Приготовьтесь открыть свое сердце для любви. Звезды прочат, что эта пятница 13-го станет для вас особенной в хорошем смысле. Стрельцы, сегодня можете встретить человека, который сделает вас действительно счастливыми. Доверьтесь своему сердцу.

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Близнецы

Если ваше сердце свободно, сегодня именно тот день, когда все может измениться. Если уже есть любимый человек, срочно сходите на свидание. Позвольте себе жить на полную и проведите время вместе. Это сделает вас счастливыми.

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Весы

Судьба подготовила для вас нечто очень интересное. Впереди – приятное знакомство, которое может изменить жизнь раз и навсегда. Не бойтесь проявлять свои чувства. Гармония и баланс, которые вы так давно искали, наконец-то будут.

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