10 новых украинских песен для первого танца молодоженов

Первый свадебный танец – очень трогательный и важный момент, который навсегда запомнится жениху и невесте. Важно для него выбрать песню, которая станет настоящим саундтреком супружеской жизни.

И таких украиноязычных хитов немало. Летом 2023 года украинские артисты презентовали множество лирических композиций, из которых точно можно выбрать ту, которая станет "вашей". 24 Канал подготовил подборку новых треков, которые еще не успели надоесть украинцам и могут стать особенными именно для вашего праздника.

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Украинские песни для первого танца молодоженов

YAKTAK – "Ночью"

"Ночью" – это чувственная и личная песня, рассказывающая о глубоких романтических чувствах автора, а также о том, как музыка и гитара становятся средством для выражения того, что иногда невозможно передать словами.

YAKTAK – "Ночью": смотрите видео онлайн

Никита Киселев и TAYANNA – "Два фонаря"

"Два фонаря" – история двух людей, которые обожглись в любви и пытаются понять, живы ли чувства.

Никита Киселев и TAYANNA – "Два фонаря": смотрите видео онлайн

Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома и Алексеев – "Мылиша"

Это лирический романс "Мылиша", которую Пономарев планировал выпустить в марте 2022 года, и его планы сменила полномасштабная война.

Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома и Алексеев – "Мылиша": смотрите видео онлайн

KALUSH – "А ты знала"

Это песня о любви, в которой Олег описывает историю знакомства и совместной жизни лидера группы и его девушки Александры. Она наполнена воспоминаниями о памятных местах и событиях, которые вместе переживали влюбленные. Вы можете переписать текст, опираясь на собственную историю любви.

KALUSH – "А ты знала": смотрите видео онлайн

DEMCHUK – "Вечность"

Сердца, пронизанные стрелой купидона и недостаток вечности вместе – об этом поет DEMCHUK в новом сингле "Вечность". Именно в этой песне лирическим героем выступает сам певец, ведь новый романтический трек – это подлинное признание в искренних чувствах любимой.

DEMCHUK – "Вечность": смотрите видео онлайн

PARFENIUK – "Рядом"

Это новая песня артиста о любви, а в клипе на нее он показал свою любимую, популярную блоггершу Simbochka, которая отказалась от своего привычного образа и впервые в медийном пространстве появилась без ярких стрелок и черных линз.

PARFENIUK – "Рядом": смотрите видео онлайн

Максим Бородин – "Если бы не ты"

"Если бы не ты" о силе любви рядом. Это манифест чувств, изменяющих жизнь, придавая ему содержание. Ведь даже в самые трудные моменты нашей жизни слово "люблю" может исцелить, подарить веру, обезболить и заставить защищать тех, кто его говорит.

Максим Бородин – "Если бы не ты": смотрите видео онлайн

Валерия Кока и MÍ GRANTÉ – "Обними"

Она о сильнейших чувствах, которые до последней минуты заставляют наши сердца биться: любовь, надежда. Где бы вы ни находились, сколько бы километров не разделяли вас с людьми, которых вы любите – ваши лучшие воспоминания и моменты жизни навсегда остаются с вами.

Валерия Кока и MÍ GRANTÉ – "Обними": смотрите видео онлайн

Никита Киселев – "Квартира 156"

Песня "Квартира 156" о квартире, где рождается и расцветает неповторимая любовь, а также о людях, преданно живущих в этом чувстве, не ограничивая себя страхами или сомнениями.

Никита Киселев – "Квартира 156": смотрите видео онлайн

Анна Добрыднева – Happy End

Украинская версия очень чувственной и романтической песни Happy End, под которую влюблялось не одно поколение, уже покорила сердца украинцев.

Анна Добрыднева – Happy End: смотрите видео онлайн