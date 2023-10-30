Отмените его немедленно: эксперт назвала 3 признака, когда не стоит идти на первое свидание
Источник:Insider
Первые свидания не всегда проходят так, как бы нам хотелось. Чтобы не тратить свое время, проследите, есть ли в поведении человека, с которым вы собираетесь на свидание, "красные флажки". Если вы заметите один из них – немедленно отмените все.
Основательница A Little Nudge Эрика Эттин и тренер по знакомствам является поклонницей первых свиданий. Она рекомендует воспринимать их как просто знакомство с новым человеком и не ставить завышенных ожиданий. Однако эксперт выделила три признака, которые могут означать, что на свидание таки не стоит идти.
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Различные ценности
Эттин советует перед первым свиданием переписываться с человеком немного, чтобы понять самые важные вещи. Здесь говорится о ценностях. К примеру, для человека может быть важно исповедование определенной религии в своей семье, а вы на это не можете согласиться.
Такие темы вряд ли прозвучат на первом свидании, однако вы можете узнать о ценностях человека из его профиля в социальных сетях. Если вы заметите разногласия, то лучше сразу отменить это свидание, ведь человек вряд ли откажется от своих мировоззренческих убеждений.
Слишком много разговоров о сексе
Если человек еще перед свиданием пишет вам о своем предыдущем сексуальном опыте или своих сексуальных желаниях, то это не уместно для такой стадии отношений. В этом случае вам лучше отменить свидание.
Эттин привела пример своей клиентки. Женщина, назовем ее Кэрол, познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и согласилась на свидание. За несколько дней до встречи Кэрол спросила у него, почему он расстался со своей женой. Тот ответил, что был сексуально несовместим со своей женой, а Кэрол считает очень привлекательной. Кэрол испугалась комбинация таких высказываний и отменила свидание.
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Такие откровения еще перед свиданием не нормальны и могут сигнализировать, что мужчина настроен только на интимные отношения. Если вы хотите другого, то не тратьте свое время на этого человека.
Плохое высказывание о бывших
Если кто-то плохо говорит о бывшем, особенно перед первым свиданием, это может означать, что он еще не пережил этого,
– объяснила экспертка.
В общем, Эттин плохо относится к тому, когда люди отменяют свидание, однако в этих трех случаях это вполне уместно.